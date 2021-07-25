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أوليمبياد طوكيو.. كولومبيا تنجح في حصد أول ميدالية برفع الأثقال فئة وزن 67 كيلو

الأحد 25/يوليو/2021 - 06:19 م
بوابة الفجر
وكالات
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نجح لويس موسكيرا في حصد الميدالية الأولى لكولومبيا في أوليمبياد (طوكيو 2020)، وذلك بعد أن فاز بالمركز الثاني (الميدالية الفضية) اليوم الأحد في منافسات رفع الأثقال فئة وزن 67 كيلو غرام.


وتمكن صاحب الـ27 عاماً من حصد الميدالية الفضية بعد أن رفع إجمالي 331 كيلو جرام، بواقع 151 في الخطف، و180 في النتر، بينما ذهبت الميدالية الذهبية للصيني تشن ليجون بإجمالي 332 كجم، 187 في الخطف و145 في النتر، ليهدي بلاده الميدالية الذهبية السادسة حتى الآن.


أما المركز الثالث (الميدالية البرونزية) فكانت من نصيب الإيطالي ميركو زاني الذي رفع 332 كيلو غرام إجمالاً (145 في الخطف، و177 في النتر).

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موسكيرا يُهدي كولومبيا أول ميدالية موسكيرا يُهدي كولومبيا أول أوليمبياد طوكيو

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