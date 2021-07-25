أولمبياد طوكيو.. إيطاليا تفوز على روسيا في الكرة الطائرة للسيدات

فاز المنتخب الإيطالي على الفريق الروسي بثلاثة أشواط نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في أولى مباريات المجموعة الثانية بمنافسات الكرة الطائرة للسيدات بأولمبياد طوكيو.





وحسم المنتخب الإيطالي الفوز بنتيجة أشواط 25 / 23 و25 / 19 و25 / 14.





وفي ذات المجموعة، فاز المنتخب الأمريكي على نظيره الأرجنتيني بثلاثة أشواط دون رد أيضاً، وجاءت نتائج الأشواط 25 / 20 و25 / 19 و25 / 20.





وفي ذات المجموعة أيضاً، فاز المنتخب التركي على نظيره الصيني بثلاثة أشواط نظيفة، بنتيجة 25 / 21 و25 / 14 و25 / 14.





وفي منافسات المجموعة الأولى، فاز المنتخب الصربي على نظيره منتخب الدومينيكان بثلاثة أشواط نظيفة، بنتائج 25 / 18 و25 / 12 و25 / 20.





وفي ذات المجموعة فاز المنتخب الياباني على نظيره الكيني بثلاثة أشواط بواقع 25 / 15 و25 / 11 و25 / 23.





كما فاز أيضا المنتخب البرازيلي على نظيره الكوري الجنوبي بثلاثة أشواط نظيفة بواقع 25 / 10 و25 / 22 و25 / 19.