الكشف عن حقيقة اعتزال نجم الأهلي

يواجه اليوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الانتاج الحربي ضمن مباريات الجولة ال 24 من اللقاءات المؤجلة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.









ونفي وليد سليمان لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نيته فى الاعتزال بنهاية الموسم الحالي بعد تتويج المارد الأحمر بلقب دوري أبطال أفريقيا.









وكانت ترددت أنباء خلال الفترة الماضية حول رغبة وليد سليمان فى الاعتزال ولكن نفي اللاعب ذلك الأحاديث مطلقًا.









وكان الأهلي قد توج بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بثلاث أهداف دون رد فى المباراة النهائية.