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"لخلاف على فتحة باب" مسن يفقد حياته على يد جاره

الأحد 25/يوليو/2021 - 06:31 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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لقي مسن مصرعه علي يد مبيض محارة، جاره، لخلافات على " فتحة باب".

تلقي اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مصطفي كمال مدير مباحث الدقهلية يفيد بمصرع شخص علي يد جاره لخلافات علي الجيره.

وعلي الفور انتقلت قوة من مركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية برئاسة العقيد عمرو بكر رئيس مباحث السنبلاوين، وتبين مصرع رمضان عبد الجواد صادق ٥٥ سنة علي المعاش اثر مشاجرة مع السيد محمد علي رزق ٣٧ سنة مبيض محارة، بسبب خلافات علي الجيره.

وتمكنت الاجهزة الامنية من ضبط المتهم وتحرر عن ذلك المحضر الازم للعرض علي النيابة ومباشرة التحقيقات.

وأمرت نيابة السنبلاوين بحبس المتهم ٤ ايام وتجديد حبسه ١٥ يوما علي ذمة التحقيقات

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