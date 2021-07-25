بعد عودتها.. كيف استعدت السعودية لاستقبال المعتمرين؟

إجراءات احترازية



500 موظف لاستقبال المعتمرين

كما جندت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أكثر من 500 موظف وموظفة لاستقبال المعتمرين والمصلين من خلال أربع نقاط تجمع، هي: نقطة تجمع باب علي رضي الله عنه، ونقطة تجمع كدي، ونقطة تجمع أجياد، ونقطة تجمع الشبيكة، للدخول إلى المسجد الحرام، وخصص باب المروة للخروج بعد أداء نسكهم.



استعدادات المسجد الحرام لاستقبال المعتمرين

وأوضح المهندس أسامة بن منصور الحجيلي، مدير الإدارة العامة للحشود والتفويج بالمسجد الحرام، أنه جرى استقبال المعتمرين والمصلين بالمسجد الحرام، وتسخير جميع الإمكانات البشرية والتقنية، وتجهيز صحن المطاف والمسعى بالدورين الأرضي والأول بملصقات التباعد الجسدي، بما تتناسب مع معايير أعداد المعتمرين بالمسجد الحرام لمواكبة خطة الرئاسة لموسم العمرة.



وأكد الحجيلي أن الرئاسة وفرت منظومة من الخدمات المتكاملة، والتطبيقات في معايير التباعد العالمية بالمسجد الحرام، التي تسعى لزيادة الحرص على سلامة المصلين والمعتمرين، من خلال الالتزام بتطبيق معايير التباعد الجسدي بالمسجد الحرام.



استقبال المعتمرين من الخارج

وفي تصريحات نقلتها قناة "العربية" الإخبارية، قال هاني علي العميري، عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة، إن نحو 500 شركة ومؤسسة عمرة تتأهب لاستقبال معتمري الخارج لأداء مناسك العمرة والصلاة بالمسجد الحرام، بدءا من غرة شهر محرم، مع اشتراط التحصين، وحسب معايير وبرتوكولات صحية مميزة لسلامة ضيوف الرحمن القادمين من الخارج.



وأكد العميري أن هناك أكثر من 6000 وكيل عمرة خارجي، ونحو 30 موقعا ومنصة للحجوزات العالمية المتاحة لحجز البرامج من خلالها والدفع إلكتروني.



وأوضح العميري أن جميع الخدمات والباقات إلكترونية، تعرض عن طريق منصات حجوزات عالمية ومحلية معتمدة من قبل وزارة الحج والعمرة السعودية، بطريقة مجموعات بنظام B2B أو عن طريق أفراد بنظام B2C، في حين أن شركات العمرة السعودية تقدم بالباقات السكن والنقل وجميع الخدمات الأرضية.



وأضاف العميري: "من خلال المنصات الإلكترونية يستطيع المعتمر شراء البرنامج كاملًا من طيران ومواصلات وفنادق وإعاشة وتحديد شركة أو مؤسسة العمرة لتقديم الخدمات، في حين أن شركات ومؤسسات العمرة مهيأة، وتم أخذ جميع الدورات الصحية للوقاية وإدارة الحشود للموظفين والعاملين لديها، وتم تفعيل أعمال عدد من هذه الشركات، وباقي الشركات والمؤسسات الأخرى جارٍ إنهاء إجراءات تفعيلها لموسم العمرة بهذا العام من قبل وزارة الحج والعمرة والجهات المختصة".

أعلنت المملكة العربية السعودية، عن بدء استقبال أفواج المعتمرين، اليوم الأحد، عقب انتهاء موسم الحج لهذا العام.وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، استقبلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الأحد، أول فوج من المعتمرين، بعد عودة العمرة، عقب الانتهاء من موسم حج هذا العام، مع اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية في ظل ما تقتضيه الظروف الراهنة، بعد انتشار جائحة كورونا.فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" كيف استعدت السعودية لاستقبال المعتمرين:أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن منظومة من الخدمات والإجراءات الاحترازية داخل المسجد الحرام، والتدابير الوقائية التي تم تفعيلها، وذلك من أجل سلامة وصحة المعتمرين.وهيأت الرئاسة مع الجهات المعنية تنظيم دخول المعتمرين إلى الحرم المكي عبر أبواب محددة، وفق تنظيم وترتيب الإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الجسدي، أثناء تأدية مناسك العمرة من خلال المسارات الافتراضية والمواقع المحددة التي يؤدون فيها الصلوات.