تبدأ الثلاثاء.. "الأرصاد" تحذر من موجة حارة تضرب البلاد

لم يمر سوى أسبوع واحد على انكسار الموجة الحارة، التي كانت مصر قد شهدتها على مدار 3 أيام، حتى حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من موجة حاة جديدة تضرب البلاد خلال ساعات.



وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن درجات الحرارة ستبدأ في الارتفاع بشكل تدريجي، اعتبارا من غد الثلاثاء، على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.



وعن حالة الطقس المتوقعة، اليوم الإثنين، يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.



وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية، على فترات متقطعة، مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا، وتؤدي إلى ارتفاع الأمواج على شواطئ البحر المتوسط لتتراوح بين متر ونصف المتر إلى مترين وربع المتر.



وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة، وتكون الرياح شمالية غربية، ويتراوح ارتفاع الموج بين متر ونصف المتر إلى مترين وربع المتر، بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة، والرياح شمالية غربية، ويتراوح ارتفاع الموج بين مترين إلى مترين وربع المتر.



وتستعرض "الفجر" لمتابعيها حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال الفترة من يوم الإثنين 26 يوليو 2021، وحتى يوم السبت 31 يوليو 2021، وفق ما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية.



يسود، اليوم الإثنين، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.



واعتبارا من غد الثلاثاء، ترتفع درجات الحارة بشكل تدريجي على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.



وتتكون شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحا تقريبا، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.



كما تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، على فترات متقطعة، مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا، وتؤدي إلى ارتفاع الأمواج على شواطئ البحر المتوسط، ليتراوح بين متر ونصف إلى مترين.



ويؤدي ارتفاع نسبة الرطوبة إلى زيادة درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة في الظل بقيم تتراوح بين 2 إلى 4 درجات.



ويزيد التعرض المباشر لأشعة الشمس من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.



ويكون متوسط درجات الحرارة العظمى المتوقعة والمحسوسة في الظل، خلال تلك الفترة، على النحو التالي:



يوم الإثنين 26 يوليو 2021:

- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 35 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 37 درجة، والسواحل الشمالية 31 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 34 درجة، وجنوب سيناء 37 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 40 درجة، وشمال الصعيد 36 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 38 درجة، وجنوب الصعيد 40 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 41 درجة.



يوم الثلاثاء 27 يوليو 2021:

- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 36 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 38 درجة، والسواحل الشمالية 32 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 35 درجة، وجنوب سيناء 39 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 42 درجة، وشمال الصعيد 38 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 40 درجة، وجنوب الصعيد 41 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 42 درجة.



يوم الأربعاء 28 يوليو 2021:

- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 38 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 40 درجة، والسواحل الشمالية 33 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 36 درجة، وجنوب سيناء 39 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 42 درجة، وشمال الصعيد 39 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 41 درجة، وجنوب الصعيد 42 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 43 درجة.



يوم الخميس 29 يوليو 2021:

- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 38 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 40 درجة، والسواحل الشمالية 33 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 36 درجة، وجنوب سيناء 39 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 42 درجة، وشمال الصعيد 39 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 41 درجة، وجنوب الصعيد 42 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 43 درجة.



يوم الجمعة 30 يوليو 2021:

- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 38 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 40 درجة، والسواحل الشمالية 33 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 36 درجة، وجنوب سيناء 39 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 42 درجة، وشمال الصعيد 39 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 42 درجة، وجنوب الصعيد 42 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 43 درجة.



يوم السبت 31 يوليو 2021:

- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 38 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 40 درجة، والسواحل الشمالية 33 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 36 درجة، وجنوب سيناء 39 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 42 درجة، وشمال الصعيد 39 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 42 درجة، وجنوب الصعيد 42 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 43 درجة.





أما بالنسبة لمتوسط نسبة الرطوبة المتوقعة خلال تلك الفترة، فتكون كما يلي:

- تتراوح نسبة الرطوبة العظمى ليلا في القاهرة والوجه البحري بين 73% إلى 82%، بينما تتراوح نسبة الرطوبة الصغرى نهارا بين 30% إلى 35%.



- تتراوح نسبة الرطوبة العظمى ليلا في السواحل الشمالية بين 83% إلى 92%، بينما تتراوح نسبة الرطوبة الصغرى نهارا بين 40% إلى 45%.



- تتراوح نسبة الرطوبة العظمى ليلا في جنوب سيناء بين 45% إلى 60%، بينما تتراوح نسبة الرطوبة الصغرى نهارا بين 30% إلى 35%.



- تتراوح نسبة الرطوبة العظمى ليلا في شمال الصعيد بين 40% إلى 55%، بينما تتراوح نسبة الرطوبة الصغرى نهارا بين 20% إلى 25%.



- تتراوح نسبة الرطوبة العظمى ليلا في جنوب الصعيد بين 25% إلى 30%، بينما تتراوح نسبة الرطوبة الصغرى نهارا بين 10% إلى 15.