منه فضالي تتألق بإطلالة جديدة عبر إنستجرام

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نشرت الفنانة منه فضالي فيديو لها ،عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





ظهرت" فضالي" بإطلالة جديدة وهي ترتدي بدله من الجلد باللون الأسود،ووضعت ماكياج جرئ مما أظهر جمال ملامحها،وتركت شعرها منسدلاً مما اثار اعجاب جمهورها.



