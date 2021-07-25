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شباب النواب: ترجئ مناقشة نتائج البعثة الأولمبية.. "لا نريد التشتيت"

الأحد 25/يوليو/2021 - 06:38 م
بوابة الفجر
محمد المسلمي
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ارجأت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة الدكتور محمود حسين ، الحديث عن نتائح بعثة مصر المشاركة فى اولمبياد طوكيو، والتى تستمر حتى 8 أغسطس المقبل وذلك بعد عدة مطالبات بمناقشة النتائج الحالية .


جاء ذلك على هامش اجتماع اللجنة اليوم ، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة ،  المقدمة من اعضاء المجلس ، بشأن  تطوير عدد من مراكز الشباب ، بمحافظة القاهرة منها مركز شباب النهضة  ، وكفر الشرفا .
وقال الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب، إن اللجنة حريصة على دعم البعثة الرسمية المشاركة فى الاولمبياد،  للنهاية خاصة ان التقييم لا يتم بالقطعة ، لافتا إلى ان نسبة الذين شاركوا فى الاولمياد من أعضاء البعثة يمثلون 15% فقط من حجم المنافسات  ، مما يتطلب من الجميع الإنتظار حتي انتهاء البطولة  .

وأضاف رئيس لجنة الشباب ، إن اللجنة قامت  بدروها بتقديم الدعم اللازم للبعثة الأولمبية ، حيث إستمعت لجميع رؤساء الإتحادات  خلال فترة الإعداد ، وذلك للوقوف على  المتطلبات التى تحتاجها البعثة ، وتم الاطلاع  على خطط الاعداد ، متابعا : لن نقيم البعثة  وقت المعركة حتي لانشتت تركيزهم وانتباهم خلال المنافسات  ".

 وأشار رئيس لجنة الشباب ، إلى ان البعثة الحالية ، هى أكبر بعثة اولمبية مشاركة فى تاريخ مصر، وتم توفير الدعم المادى اللازم لها ، حيث تم تخصيص 276مليون جنيه لجميع الإتحادات المشاركة .

من جانبه قال النائب عمرو السنباطي، عضو لجنة الشباب ، أن المنظومة الرياضية فى مصر تحتاج إلى  إعادة هيكلة ، خاصة أن ننائج المخرجات تعتمد على المدخلات ، وهو ما يتطلب ان تكون تلك المدخلات تم الإعداد لها جيدا .

فيما قال النائب طارق السيد ، عضو اللجنة ، إنه مهما كانت النتائج التى ستحققها البعثة المصرية المشاركة فى أولمبياد طوكيو ، فيجب التأكد من تاثر فترة الغعداد بسبب كورونا ، خاصة انها أثرت بشكل مباشر على اللاعبين لافتا غلى ان الذين صعدوا للاولمبياد تمكنوا من ذلك بسبب إمكانياتهم الفردية .

ومن ناحية أخري طالب النائب شريف الورداني ، خلال طلب الاحاطة الذى تقدم بها مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة ن بضروة الإنتهاء من اعمال تطوير مركز شباب النهضة والذى يخدم آلاف المواطنين ، لافتا إلى أن مبني مركز الشباب لم يتم تطويره منذ عام 1992 .

وعلق الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب، على مطالب النائب بضروة قيام وزارة الشباب بتطبيق الأولويات فى  تنفيذ مراكز الشباب ، وذلك من خلال التركيز على المناطق الأهولة بالسكان .

بينما طالب النائب أحمد على عضو مجلس النواب ، عن دائرة المرج ،  من وزارة الشباب الإنتهاء من  مسرح مركز شباب الأندلس ، وكذلك العمل على الإنتهاء من تنجيل ملاعب مركز شباب كفر الشرفا .

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مناقشة نتائج البعثة الأولمبية مجلس النواب شباب النواب المشاركة في طوكيو

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