شباب النواب: ترجئ مناقشة نتائج البعثة الأولمبية.. "لا نريد التشتيت"

ارجأت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة الدكتور محمود حسين ، الحديث عن نتائح بعثة مصر المشاركة فى اولمبياد طوكيو، والتى تستمر حتى 8 أغسطس المقبل وذلك بعد عدة مطالبات بمناقشة النتائج الحالية .









جاء ذلك على هامش اجتماع اللجنة اليوم ، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة ، المقدمة من اعضاء المجلس ، بشأن تطوير عدد من مراكز الشباب ، بمحافظة القاهرة منها مركز شباب النهضة ، وكفر الشرفا .

وقال الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب، إن اللجنة حريصة على دعم البعثة الرسمية المشاركة فى الاولمبياد، للنهاية خاصة ان التقييم لا يتم بالقطعة ، لافتا إلى ان نسبة الذين شاركوا فى الاولمياد من أعضاء البعثة يمثلون 15% فقط من حجم المنافسات ، مما يتطلب من الجميع الإنتظار حتي انتهاء البطولة .





وأضاف رئيس لجنة الشباب ، إن اللجنة قامت بدروها بتقديم الدعم اللازم للبعثة الأولمبية ، حيث إستمعت لجميع رؤساء الإتحادات خلال فترة الإعداد ، وذلك للوقوف على المتطلبات التى تحتاجها البعثة ، وتم الاطلاع على خطط الاعداد ، متابعا : لن نقيم البعثة وقت المعركة حتي لانشتت تركيزهم وانتباهم خلال المنافسات ".





وأشار رئيس لجنة الشباب ، إلى ان البعثة الحالية ، هى أكبر بعثة اولمبية مشاركة فى تاريخ مصر، وتم توفير الدعم المادى اللازم لها ، حيث تم تخصيص 276مليون جنيه لجميع الإتحادات المشاركة .





من جانبه قال النائب عمرو السنباطي، عضو لجنة الشباب ، أن المنظومة الرياضية فى مصر تحتاج إلى إعادة هيكلة ، خاصة أن ننائج المخرجات تعتمد على المدخلات ، وهو ما يتطلب ان تكون تلك المدخلات تم الإعداد لها جيدا .





فيما قال النائب طارق السيد ، عضو اللجنة ، إنه مهما كانت النتائج التى ستحققها البعثة المصرية المشاركة فى أولمبياد طوكيو ، فيجب التأكد من تاثر فترة الغعداد بسبب كورونا ، خاصة انها أثرت بشكل مباشر على اللاعبين لافتا غلى ان الذين صعدوا للاولمبياد تمكنوا من ذلك بسبب إمكانياتهم الفردية .





ومن ناحية أخري طالب النائب شريف الورداني ، خلال طلب الاحاطة الذى تقدم بها مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة ن بضروة الإنتهاء من اعمال تطوير مركز شباب النهضة والذى يخدم آلاف المواطنين ، لافتا إلى أن مبني مركز الشباب لم يتم تطويره منذ عام 1992 .





وعلق الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب، على مطالب النائب بضروة قيام وزارة الشباب بتطبيق الأولويات فى تنفيذ مراكز الشباب ، وذلك من خلال التركيز على المناطق الأهولة بالسكان .



