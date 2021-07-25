"بالمجان".. 258 ألف سيدة حصلن على وسائل تنظيم الأسرة

قال الدكتور دعاء محمد، رئيس الإدارة المركزية لخد مات ووسائل تنظيم الأسرة بوزارة الصحة إن الوزارة حرصت على تقديم خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة للقرى، حيث نفذت حملة تنشيطية بـ 9 محافظات بجانب 10 قوافل للصحة الإنجابية تابعة لمحافظات أخرى.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع "dmc"، اليوم الأحد أن الوزارة تستهدف تقديم وإتاحة الخدمة في القرى التابعة لمبادرة حياة كريمة، نظرا لاهتمام الدولة بهذه القرى.



وأشارت رئيس الإدارة المركزية لخدمات ووسائل تنظيم الأسرة بوزارة الصحة إلى أنه تم تقديم الخدمة لـ 313 ألف سيدة منهم 258 سيدة حصوا على وسائل تنظيم الأسرة بالمجان، لافتة إلى أن السيدات يحصلوا على وسائل تنظيم الأسرة طويلة المفعول؛ التي تساعد على عدم ترددهن كثيرا على المراكز الصحية.



ونوهت بأن محافظة الشرقية من المحافظات التي تم تقديم الخدمة فيها لنسبة كبيرة للسيدات البالغ عددهن 122 ألف سيدة منهم 95 ألف سيدة حصلوا على وسائل منع الحمل بالمجان.