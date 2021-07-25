Advertisements

"بالمجان".. 258 ألف سيدة حصلن على وسائل تنظيم الأسرة

الأحد 25/يوليو/2021 - 06:39 م
بوابة الفجر
Advertisements
قال الدكتور دعاء محمد، رئيس الإدارة المركزية لخد مات ووسائل تنظيم الأسرة بوزارة الصحة إن الوزارة حرصت على تقديم خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة للقرى، حيث نفذت حملة تنشيطية بـ 9 محافظات بجانب 10 قوافل للصحة الإنجابية تابعة لمحافظات أخرى.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع "dmc"، اليوم الأحد أن الوزارة تستهدف تقديم وإتاحة الخدمة في القرى التابعة لمبادرة حياة كريمة، نظرا لاهتمام الدولة بهذه القرى.

وأشارت رئيس الإدارة المركزية لخدمات ووسائل تنظيم الأسرة بوزارة الصحة إلى أنه تم تقديم الخدمة لـ 313 ألف سيدة منهم 258 سيدة حصوا على وسائل تنظيم الأسرة بالمجان، لافتة إلى أن السيدات يحصلوا على وسائل تنظيم الأسرة طويلة المفعول؛ التي تساعد على عدم ترددهن كثيرا على المراكز الصحية.

ونوهت بأن محافظة الشرقية من المحافظات التي تم تقديم الخدمة فيها لنسبة كبيرة للسيدات البالغ عددهن 122 ألف سيدة منهم 95 ألف سيدة حصلوا على وسائل منع الحمل بالمجان.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر مبادره حياه كريمه تنظيم الاسرة الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. تطور جديد يقرب محمد صلاح من ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الإنتاج الحربي

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل من شقيق ياسمين عبد العزيز.. ويطالب بالدعاء لها

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - قرار هام من الأهلي.. تعرف عليه

منذ ساعة و نصف

المقابل المادي يهدد صفقة الأهلي الذهبية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مصدر برلماني يتحدث عن خطاب السيسي بشأن التعديل الوزاري

منذ حوالي 8 ساعات

كشري يعلن تشكيل الإنتاج الحربي أمام الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. جريزمان يستقر على الرحيل عن برشلونة ويحدد وجهته القادمة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. محافظ الإسكندرية يكشف عن صدمة بشأن العقار المائل

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. إخطار الإنتربول الدولي بسرعة ضبط وإحضار الهارب محمد علي

منذ حوالي 5 ساعات

فاران يحسم مصيره مع ريال مدريد

منذ 33 دقيقة

يوفنتوس يحسم مستقبل كريستيانو رونالدو

منذ ساعة

الكشف عن حقيقة اعتزال نجم الأهلي

منذ 36 دقيقة

قرار عاجل من المحكمة بشأن علاء حسانين نائب الجن في قضية الآثار الكبرى

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مدير أمن الجيزة يتفقد موقع حريق مبنى وزارة التنمية المحلية بالدقي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الأهلي يستقر على رحيل الهداف

منذ يوم

موضوعات متعلقة

وزيرة الصحة: إطلاق قوافل للصحة الإنجابية بـ 10 محافظات غدًا بالمجان

بالمجان.. إطلاق قوافل للصحة الإنجابية بـ10 محافظات ضمن مبادرة "حياة كريمة" اليوم

إطلاق قوافل للصحة الإنجابية في 3 قرى تحت شعار "حقك تنظمي" بالدقهلية

ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة".. قوافل للصحة الإنجابية تنطلق بمناطق محرومة في الدقهلية

بالمجان.. إطلاق قوافل للصحة الإنجابية بـ5 محافظات بداية شهر مارس المقبل

تنطلق في مارس.. ما لا تعرفه عن قوافل الصحة الإنجابية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:50 م

عاجل.. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الإنتاج الحربي

عاجل.. إخطار الإنتربول الدولي بسرعة ضبط وإحضار الهارب محمد علي

02:11 م

عاجل.. تطور جديد يقرب محمد صلاح من ريال مدريد

03:12 م

كشري يعلن تشكيل الإنتاج الحربي أمام الأهلي

06:08 م

فاران يحسم مصيره مع ريال مدريد

06:30 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان