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بالفيديو.. تعليق الجندى على صرف المصريين ٣٠ مليار جنيه أثناء العيد

الأحد 25/يوليو/2021 - 06:50 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن سحب المصريين حوالى ٣٠ مليار جنيه، خلال فترة عيد الأضحى المبارك، ليس للصرف فى الاكل والشرب والمصايف، لافتا إلى أن هذا توقيت واجبات اجتماعية ودينية، كاتبين صدقات او وأضاحى وزكاة.
 
وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأحد: "هذه الفترة يحدث كل عام من أجل إطعام الفقراء والمساكين، وهناك واجبات اجتماعية وهى العيدية، التى تعتبر نوع من التوسعة على بعد الأهل، وهذا يعكس حالة الاستقرار الاجتماعى والأمن الاقتصادى،خاصة أن ترتيب مصر فى النمو الاقتصادى يأتى فى المرتبة الثالثة بعد السعودية والإمارات".

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مصر عيد الاضحى الجندي

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