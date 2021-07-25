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ننشر شروط التقديم إلى العمرة (فيديو)

الأحد 25/يوليو/2021 - 06:53 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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كشف ناصر ترك، نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية، تفاصيل إعلان السعودية بدء استقبال المعتمرين من خارج المملكة.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد إن وزارة الحج أعلمت مختلف دول العالم الإسلامي ببدء موسم العمرة، وأعلنت الضوابط العامة، ومن المقرر إعلان كل دولة للشروط الخاصة بها، مشيرا إلى أن الإجراءات تشمل التطعيم بلقاحات كورونا المعتمدة من قبل المملكة.

وأوضح أن السعودية لم تعتمد لقاحين سينوفارم وسينوفاك حتى الآن، متوقعا اعتماد المملكة اللقاحين قريبا.

وأشار إلى أن إجراءات التقديم للعمرة تشمل الحصول على شهادات صحية من مراكز معينة ستحددها المملكة لاحقا، إضافة إلى تخطي سن المعتمر 18 عاما، موضحا أن التقديم للعمرة سيكون إلكترونيا عبر شركات السياحة.

ولفت إلى أن شروط العمرة تتضمن أن يكون عدد المعتمرين بالغرفة الواحدة بالفنادق اثنين كحد أقصى، إضافة إلى تخفيض نسبة إشغال أتوبيسات النقل إلى 50%، إضافة إلى إجراء تأمين صحي للمعتمر بالمملكة.

وتوقع ارتفاع سعر العمرة ستتخطى 20 ألف جنيه بسبب الشروط الجديدة التي اعتمدتها السعودية.

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