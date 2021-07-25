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استشاري: "الفيزر يحافظ على الجلد من الترهلات"

الأحد 25/يوليو/2021 - 06:55 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور أحمد السبكي، استشاري جراحة السمنة والسكر والتجميل ورئيس الرابطة العربية لجراحات السكر والسمنة، إن عملية الفيزر أصبحت مثل إبرة تسير تحت الجلد وتكسر الذبذبات الخلايا الدهنية دون التأثير على الخلايا وهو ما يحافظ على الأنشطة والخلايا، ولا يوجد أي كدمات، مضيفًا: "الموضوع زمان كان علقة جامدة للمريض".

وأضاف “السبكي”، خلال لقائه مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأحد، أن تقنية الفيزر تحافظ على الجلد وهي من فوائد التقنية حيث لا يترهل الجلد بعد إزالة الدهون، مضيفًا: "في الطبيعي لو أزلنا الدهون الجلد بيحصلوا ترهل، ولكن مع التقنية الجديدة لا يحدث ترهل".


وأوضح: "الفيزر يجعل الجلد يلم جوه نفسه ويقصر، وده دون أي جرح، والنتائج فورية، والمريض يستطيع تغيير استايل لبسه بشكل عادي".

وأشار إلى أن الفيزر يتم حسب جسم الشخص، مضيفًا: "لوحة فنية، ومن ضمن المميزات إن مفيش جلسات وبنحصل على النتيجة في مرة واحدة فقط".


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