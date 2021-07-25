كارتيرون يحسم موقفه من رحيل ثنائي الزمالك

كارتيرون يحسم موقفه من رحيل ثنائي الزمالك
حسم المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك موقفه من رحيل الثنائي محمد عبدالسلام، وأحمد عيد فى الموسم المقبل سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.
موقف
كارتيرون من رحيل عيد وعبد السلام
و
أبدى المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي
الزمالك موافقته على رحيل الثنائي الشاب في الميركاتو الصيفي المقبل.
من
جانبه ينتظر المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول
بنادي الزمالك حسم صفقة مهند لاشين، لاعب طلائع الجيش، حيث طالب المدرب بضمه
لتدعيم وسط الملعب لتعويض رحيل فرجانى ساسى.
الجدير
بالذكر أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون قد طلب من مسؤولي اللجنة المؤقتة
المكلفة بإدارة مهام الزمالك الاستغناء عن ثنائى الوسط محمود عبدالعزيز ومحمد
أشرف روقا في الميركاتو الصيفي المقبل.