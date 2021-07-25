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كارتيرون يحسم موقفه من رحيل ثنائي الزمالك

الأحد 25/يوليو/2021 - 06:59 م
بوابة الفجر
على خلاف
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حسم المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك موقفه من رحيل  الثنائي محمد عبدالسلام، وأحمد عيد فى الموسم المقبل سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

 

موقف كارتيرون من رحيل عيد وعبد السلام

 

و أبدى المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك موافقته على رحيل الثنائي الشاب في الميركاتو الصيفي المقبل.

 

من جانبه ينتظر المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك حسم صفقة مهند لاشين، لاعب طلائع الجيش، حيث طالب المدرب بضمه لتدعيم وسط الملعب لتعويض رحيل فرجانى ساسى.

 

الجدير بالذكر أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون قد طلب من مسؤولي اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك الاستغناء عن ثنائى الوسط محمود عبدالعزيز ومحمد أشرف روقا في الميركاتو الصيفي المقبل.

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