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استشاري التغلب على السمنة أصبح سهل وبسيط بهذه الطرق (فيديو)

الأحد 25/يوليو/2021 - 06:58 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور أحمد السبكي، استشاري جراحة السمنة والسكر والتجميل ورئيس الرابطة العربية لجراحات السكر والسمنة، إن اصحاب سمنة المتوسطة، والتي تتركز في مناطق معينة، يصعب إقناعهم في إجراء عملية تكميم أو تحويل، لأنه يرى أن حالته لا تستدعي هذه الجراحات رغم بساطتها.

وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأحد، أن هناك عدة حلول للتعامل مع السمنة البسيطة بدون جراحات والتي كانت تتم في السابق مثل شفط الدهون وشد الجلد وهي الجراحات التي كانت تسدعي وجود الشخص في فترة نقاهة أطول ومعاناة لأن الجرح في حاجة إلى فترة زمنية كي يلتأم.

وأوضح أن هناك طفرة في حالة التجميل بأدوات النحت الرباعي وجعلت الأمر أكثر سهولة ويدفع المواطنين للتخسيس، والنتيجة جيدة ودون جراحة أو انقطاع عن العمل وهو ما يجعل المواطنين يقدمون على العملية.

وأشار إلى أن النتيجة الفورية هي ما تجعل المواطنين أيضَا يلجأون إلى عملية التخسيس للحصول على شكل آخر، والذي يعطي تأثيرًا فوريًا وهو ما يوضح الفرق في الشفط قديما والآن.

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