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تداول 23 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

الأحد 25/يوليو/2021 - 07:19 م
بوابة الفجر
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ذكرت هيئة ميناء دمياط أنه تم تداول 23 سفينة حاويات وبضائع عامة، و1369 شاحنة خلال ال 24 ساعة الماضية.

وقال المركز الإعلامي للهيئة، في بيان اليوم الأحد، لقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 19 ألفا و611 طنا، فيما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 515 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 535 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 747 حاوية مكافئة، ووصل رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 25 ألفا و14 طنا.

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