أليجري يقرر تجميد ثلاثي يوفنتوس

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن الإيطالي ماكس أليجري المدير الفني ليوفنتوس الإيطالي اتخذ قراره بشأن ثلاثي الفريق جيانلوكا فرابوتا ونيكولو فاجيولي وأليساندرو دي باردو.









وأفاد موقع فوتبول إيطاليا بأن يوفنتوس واجه تشيزينا أمس السبت وفاز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف وذلك استعدادًا للموسم الجديد وتعد تلك المباراة الأولى لأليجري بعد عودته لقيادة السيدة العجوز.









وأكد الموقع الإيطالي أن أليجري قرر استبعاد وتجميد اللاعبين الثلاثة من مباراة تشيزينا الودية بسبب تأخرهم عن التدريبات بينما غاب عن المباراة نجم الفريق الأرجنتيني باولو ديبالا بسبب الإصابة.









ولفت الموقع الإيطالي أن أليجري تولى قيادة يوفنتوس للمرة الثانية في الصيف الحالي بعد إقالة المدير الفني السابق أندريا بيرلو.









وأشار الموقع الإيطالي أن المدير الفني الإيطالي حقق 5 ألقاب متتالية للدوري الإيطالي مع يوفنتوس كما تأهل مرتين إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في 2015 و2017 لكنه خسر على يد كلا من برشلونة وريال مدريد الإسبانيين ولم يدرب أي نادي آخر حتى عودته إلى السيدة العجوز.