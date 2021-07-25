أليجري يقرر تجميد ثلاثي يوفنتوس

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أليجري يقرر تجميد ثلاثي يوفنتوس
الأحد 25/يوليو/2021 - 06:59 م
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن الإيطالي ماكس أليجري المدير الفني ليوفنتوس الإيطالي اتخذ قراره بشأن ثلاثي الفريق جيانلوكا فرابوتا ونيكولو فاجيولي وأليساندرو دي باردو.
وأفاد موقع فوتبول إيطاليا بأن يوفنتوس واجه تشيزينا أمس السبت وفاز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف وذلك استعدادًا للموسم الجديد وتعد تلك المباراة الأولى لأليجري بعد عودته لقيادة السيدة العجوز.
وأكد الموقع الإيطالي أن أليجري قرر استبعاد وتجميد اللاعبين الثلاثة من مباراة تشيزينا الودية بسبب تأخرهم عن التدريبات بينما غاب عن المباراة نجم الفريق الأرجنتيني باولو ديبالا بسبب الإصابة.
ولفت الموقع الإيطالي أن أليجري تولى قيادة يوفنتوس للمرة الثانية في الصيف الحالي بعد إقالة المدير الفني السابق أندريا بيرلو.
وأشار الموقع الإيطالي أن المدير الفني الإيطالي حقق 5 ألقاب متتالية للدوري الإيطالي مع يوفنتوس كما تأهل مرتين إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في 2015 و2017 لكنه خسر على يد كلا من برشلونة وريال مدريد الإسبانيين ولم يدرب أي نادي آخر حتى عودته إلى السيدة العجوز.
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