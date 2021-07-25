بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غدًا الاثنين

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، عن حالة الطقس ليوم غد الإثنين، حيث تشهد البلاد ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة.



وحذرت الهيئة في بيان، المواطنين من شبورة مائية صباحا، حيث يمكن ان تؤدي الي انخفاض الرؤية الافقية، كما ناشدت المواطنين بعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة بسبب أرتفاع نسبة الرطوبة بقيم تتراوح (4:2) درجة.



وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهندي الموسمي مما يزيد الاحساس بحرارة الطقس.



وأوضحت، أن البلاد تشهد غدا الإثنين طقس حار رطب على القاهرة الكبري والوجه البحري ةشمال الصعيد، وشديد الحرارة جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يكون مائل للحرارة رطب علي السواحل الشمالية.



وتتوقع الهيئة، أن يسود غدًا الإثنين ليلا، طقس معتدل الحرارة رطب علي القاهرة الكبرى وباقي الانحاء.



وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية، غدًا الإثنين حيث تشهد البلاد يشهد نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة، مما يقلل الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا، وتؤدى لارتفاع الأمواج على شواطئ البحر المتوسط من 1.5 لـ 2 متر.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف الي مترين وربع والرياح السطحية شمالية غربية اما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من مترين الي مترين ةربع والرياح السطحية من شمالية غربية.



وعن درجات الحرارة، غدا الإثنين: القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 28 درجة.