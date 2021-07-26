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وزيرة البيئة تكشف أهمية إنشاء الشبكة القومية لرصد ملوثات الصرف الصناعي

الإثنين 26/يوليو/2021 - 12:28 ص
الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة
الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة
مارينا بشارة
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أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة على أهمية الشبكة القومية لرصد ملوثات الصرف الصناعي على البيئة المائية والتى تتمثل فى ربط جميع المنشآت الصناعية التى تصرف على البيئة المائية بحيث يتم مراقبتها بشكل دورى ومستمر من قبل جهاز شئون البيئة واتخاذ الإجراءات القانونية حال وجود مخالفة.

جاء ذلك عقب إعلان وزيرة البيئة إنشاء الشبكة القومية لرصد ملوثات الصرف الصناعي على البيئة المائية، إعمالا بالمادة ٥٨ من قانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ والمعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٩٦٣ لسنة ٢٠١٧ والتى تنص على التزام جميع المنشآت التى تصرف على البيئة المائية برصد مكونات وملوثات البيئة دوريا. وايضا فى إطار تنفيذ الملحق رقم ١ مكرر لهذه اللائحة بإلزام جميع المنشآت التى تصرف على البيئة المائية بتركيب حساسات يتم ربطها بالشبكة القومية للرصد المستمر بجهاز شئون البيئة لضمان المراقبة المستمرة.

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