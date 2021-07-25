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الطيران: تكشف عن تفاصيل عودة السياحة الروسية لشرم الشيخ والغردقة

الأحد 25/يوليو/2021 - 07:09 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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كشف اللواء طيار منتصر مناع نائب وزير الطيران، تفاصيل عودة السياحة الروسية لشرم الشيخ والغردقة، منوها بأن اللجنة الروسية لم تسجل أي ملاحظات بخصوص التدابير المتخذة في مطاري شرم الشيخ والغردقة من أجل عودة الرحلات السياحية.

وأضاف منتصر مناع، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الأحد، أن اللجنة الأخيرة زارت المطارات، ولم ترصد أي ملاحظة في المطارات، وما يتم الاتفاق عليه حاليا آليات استئناف الرحلات.

وتابع: "هناك لجنة روسية جديدة وصلت أمس لمتابعة الإجراءات الصحية والاحترازية التي ننفذها بمطار شرم الشيخ والغردقة، حيث تضم أطباء متابعة لمناقشة الأمر مع أطباء الحجر الصحي في المطارات المصرية.
ونوه نائب وزير الطيران، بأن هذا الأمر يحفز باقي دول العالم لجلب سائحين لمصر وخاصة في ظل استقرار الوضع فيما يخص جائحة كورونا.

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