إخفاقات بالجملة.. ملخص ما قدمه الرياضيين المصريين اليوم الأحد في أولمبياد طوكيو

واصلت بعثة منتخب مصر في طوكيو نتائجها المخيبة في دورة الألعاب الأولمبية المقامة هناك لليوم الثاني على التوالي، وكان أبرز نتائج اليوم خسارة منتخب كرة القدم بهدف دون رد أمام نظيره منتخب الأرجنتين في ثاني جولات منافسات كرة القدم بالأولمبياد.





وجاءت نتائج اليوم الثاني لبعثة منتخب مصر في أولمبياد طوكيو كالتالي:





- كرة القدم:





خسر منتخب مصر بهدف دون رد أمام الأرجنتين وتذيل ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة، بينما تصدر منتخب اسبانيا الترتيب برصيد 4 نقاط، وتساوى المنتخبين الأرجنتيني والاسترالي في المركز الثاني برصيد 3 نقاط لكل منهما.





- الجودو:





خسر اللاعب محمد عبدالعال في دور الـ32 بمنافسات الجودو لوزن 66 كجم من البرازيلي دانيل كارجنين بنتيجة 1\10.





- التايكوندو:





تغلب اللاعب عبدالرحمن وائل في دور الـ16 لوزن 68 كجم على اللاعب الإسباني خافيير بيريز بنتيجة 22\20، ليتأهل إلى دور الـ8 ويواجه اللاعب البوسني نيدزاد هوسيتش، لكنه خسر في الثانية الأخيرة 8\7.





- تنس الطاولة:





فازت اللاعبة دينا مشرف على البولندية ناتاليا بارتيكا في الدور الثاني من فردي السيدات، بنتيجة 4-2، وجاءت نتائج الأشواط 15\13 - 10\12 - 11\9 - 11\4 - 7\11 - 13\11.





وخسر اللاعب أحمد صالح في الجولة الثانية من فردي الرجال أمام اليوناني باناجيوتيس جيونيس بنتيجة 4\1، حيث جاءت نتائج الأشواط 11\13 - 7\11 - 11\9 - 3\11 - 6\11.





- التنس الأرضي:





شهدت منافسات التنس الأرضي خسارة اللاعب محمد صفوت من الكولومبي دانييل جالان بنتيجة 2\0، وجاءت نتائج الشوطين 5\7 و1\6.





- الرماية:





احتلت اللاعبة رضوى عبد اللطيف المركز الـ40 في منافسات مسدس 10 متر هواء فردي سيدات برصيد 560 نقطة، واللاعبة هالة الجوهري المركز الـ41 برصيد 560 نقطة أيضاً، بينما احتلت الصينية جيان رانكسين المركز الأول برصيد 587 نقطة.





بينما في منافسات فردي سكيت رجال، احتل اللاعب مصطفى حمدي المركز الـ29 برصيد 67 نقطة، واحتل اللاعب عزمي محيلبة المركز الـ13 برصيد 73 نقطة.

وفي منافسات فردي الرجال في منافسات بندقية 10 متر هواء، احتل اللاعب أسامة السعيد المركز الـ42 برصيد 618.8 نقطة، وجاء اللاعب يوسف حلمي مقار في المركز الـ45 برصيد 612.0 نقطة، ليفشلا في التأهل ضمن أول 8 متنافسين إلى الدور التالي.





سلاح الشيش (المبارزة):





خسرت يارا الشرقاوي في دور الـ32 من منافسات فردي السيدات من البطولة الأوليمبية الإيطالية أريانا إريجو، الحاصلة على فضية فردي السيدات وذهبية الفرق في لندن 2012، وذلك بنتيجة 2\15.





وخسرت اللاعبة نهى هاني من الصينية تشين كوين جيان في نفس الدور بنتيجة 5\15، وخسرت اللاعبة نورا محمد أمام اليابانية يوكو أوينو بنتيجة 6\15.





وفي منافسات فردي رجال في دور الـ32، اللاعب المصري محمد السيد فاز على الفرنسي يانيك بوريل 15\11، ليواجه الصيني لين مينجهاو في دور الـ16 ويفوز عليه 15\9 ويتأهل إلى ربع النهائي ليواجه الأوكراني إيجور ريزلين،





كرة الريشة:





اخفاقات بعثة مصر استمرت في منافسات كرة الريشة حيث خسرت اللاعبة ضحى هاني أول مباراة لها في دور المجموعات لفردي السيدات من الصينية تشين يوفي بنتيجة 2\0، وجاءت نتائج الشوطين 5\21 و3\21.





التجديف:





احتل اللاعب عبد الخالق البنا المركز الخامس في ربع النهائي الأول في منافسات زوارق التجديف الفردية للرجال، بوصوله إلى خط النهاية في زمن 7:32:86، ولم يتأهل إلى نصف النهائي.





الإبحار:





احتلت اللاعبة خلود منسي المركز الـ75 في منافسات فردي laser radial بعد مشاركتها في سباقين، السباق الأول احتلت فيه المركز الـ36 والثاني جاءت في المركز الـ39.



