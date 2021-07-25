مستقبل وطن الفيوم ينظم دورة "ريادة الأعمال لشباب الخريجين"

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بطامية بمحافظة الفيوم تحت رعاية النائب عبد القادر الجارحي أمين المحافظة الدوره التدريبيه لبرنامج لرياده الأعمال لشباب الخريجين يٱتي ذلك في إطار وثيقة العمل الموقعة بين جهاز تنميه المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهيه الصغر وحزب مستقبل وطن بمركز طامية تحت إشراف امين الحزب بالمركز محمود عمر.







ويأتي ذلك انطلاقا من دور حزب مستقبل وطن المجتمعى تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام النائب الأول لرئيس الحزبوفي إطار اتفاق العمل المشترك بين أمانة الحزب بالفيوم والجهاز ويستمر البرنامج التدريبي لمدة خمسة أيام وذلك بحضور ايمان سيد سعد القائمة بأعمال أمينة المرأة بطامية ووائل المصري امين الإعلام بالمركزتم خلال اليوم الأول التعريف بمشروعات الجهاز والهدف من البرنامج التدريبي لشباب الخريجين ودور الجهاز معهم.