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تعرف على موعد انطلاق موسم العمرة 2021

الأحد 25/يوليو/2021 - 07:11 م
موسم العمرة 2021
موسم العمرة 2021
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موسم العمرة 2021 .. يأمل المسلمون في كل بقاع العالم في السفر إلى المملكة العربية السعودية والاعتمار بها، لما للعمرة من فضل كبير، كما أن كلفتها قليلة إذا ما قورنت بموسم الحج.

موعد موسم العمرة 2021

وتساءل الكثيرون عن موعد بدء موسم العمرة 2021 لتعلن السعودية عن موعد بدء موسم العمرة 2021 والشروط والإجراءات الاحترازية التي ينبغي على المعتمرين اتباعها.

المسجد الحرام يستقبل موسم العمرة 2021

من جانبه، أكد وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد جاهزية المسجد الحرام لاستقبال موسم العمرة 2021  والمعتمرين والمصلين.

الحجز في موسم العمرة 2021

وقال الدكتور سعد بن محمد المحيميد إن موسم العمرة 2021 من المقرر له أن ينطلق يوم 15 ذي الحجة، حيث تم فتح بابا الحجز  عبر تطبيق "اعتمرنا".

استعدادت موسم العمرة 2021

ووجه معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بتسخير جميع وكالاتها كامل قواها البشرية والآلية لاستقبال موسم العمرة 2021 والمعتمرين والمصلين بكامل طاقتها الاستيعابية وفق الإجراءات الاحترازية.

الإجراءات الاحترازية خلال موسم العمرة 2021

وتتوافر بجميع المصليات والمسارات الإجراءات الاحترازية التي تضمن نجاح موسم العمرة 2021 بعدم التقارب بين المصلين خلال الدخول والخروج، وخلال تأدية أركان العمرة والصلاة.

قياس درجات الحرارة خلال موسم العمرة 2021

وزودت  المداخل خلال موسم العمرة 2021 بأجهزة قياس درجات الحرارة، ونقاط الفرز التي خصص عليها كوادر بشرية مؤهلة ومدربة على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة زوار وقاصدي المسجد الحرام.

تجهيز مسارات موسم العمرة 2021

وعملت الرئاسة على تركيب وتجهيز مسارات مخصصة لبدء موسم العمرة 2021 لأفواج المعتمرين، ما يضمن تحقيق التباعد الجسدي بين الطائفين، إضافة إلى تخصيص أبواب محددة لكل فوج للدخول والخروج لضمان منع حدوث أي تزاحم أو تكدس، وبما يضمن انسيابية حركة الحشود التي من خلالها .

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