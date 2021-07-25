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منه فضالي تتألق بإطلالة جديدة عبر إنستجرام

الأحد 25/يوليو/2021 - 07:14 م
بوابة الفجر
منار داود
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نشرت الفنانة منه فضالي فيديو لها ،عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت" فضالي" بإطلالة جديدة وهي ترتدي بدله من الجلد باللون الأسود،ووضعت ماكياج جرئ مما أظهر جمال ملامحها،وتركت شعرها منسدلاً مما اثار اعجاب جمهورها.

والجدير بالذكر ان اخر اعمال الفنانة منه فضالي مسلسل"نسل الأغراب" بطولة أمير كرارة، أحمد السقا، مي عمر، دياب، نجلاء بدر، عماد زيادة، إدوارد، فردوس عبد الحميد، سلوى عثمان، ومن إخراج محمد سامي، إنتاج شركة سينرجي.

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