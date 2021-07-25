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"التموين" تتلقي تقرير حول أثر تحريك أسعار الوقود على النقل والسلع
الأحد 25/يوليو/2021 - 07:59 م
الفجر الاقتصادي
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تلقي الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريراً من الاتحاد العام للغرف التجارية حول أثر تحريك أسعار الوقود علي النقل وأسعار السلع، حيث أشار إلي أن تكلفة النقل تتضمن مصاريف ثابتة تشمل "إهلاك سعر الشاحنة – والتراخيص – والتأمين – واجرة السائق – والصيانة " ومصاريف متغيرة تشمل "الوقود – والإطارات – كارتة الطرق – التحميل والتفريغ .. وغيرها من التكاليف".
وأكد التقرير، أن السولار يشكل 80% من أسطول النقل في مصر، وهو ما يعني أن عملية النقل لن تتأثر مع الزيادة الأخيرة نظراً لعدم رفع سعر السولار.
وأشار التقرير إلي أن أسعار الوقود قد ارتفعت عالمياً بأكثر من 12% عن الشهور الأخيرة وأضاف أن متوسط المسافات ونسبة كل المصاريف الثابتة والمتغيرة في تكلفة النقل والتي تم دراستها بالتواصل بين مسئولي قطاعات النقل البري والجمعية التعاونية للنقل البري واتحاد الغرف التجارية مع وزير التموين والتجارة الداخلية، وأثر تحريك أسعار الوقود علي كل السلع فقد اكد التقرير الوارد ان تكلفة النقل علي سعر السلع تعتمد علي الوزن والحجم والمسافة بنسبة تتراوح مابين 2 % الي 5% للمسافات القصيرة بالسيارات النصف نقل، والربع نقل التي تعمل بعضها بالبنزين من 5% الي 20% للمسافات الطويلة، وأكد التقرير في نهايته أن أعلي نسبة هي 0.06%، بالنسبة لسيارات النقل والتي تعمل بالبنزين وهي نسبة ضئيلة جداً لا توثر علي عمليات نقل السلع مع التأكيد ان غالبية أساطيل الشحن تعمل بالسولار وهو لم يشهد تحريك في اسعارة الشهور الماضية.
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