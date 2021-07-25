Advertisements

بهدف معلول.. الأهلي يتقدم على الإنتاج الحربي في الشوط الأول

الأحد 25/يوليو/2021 - 07:55 م
بوابة الفجر
محمد الصو
Advertisements

انتهي الشوط الأول من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ونظيره الإنتاج الحربي، بتقدم المارد الأحمر بهدف دون رد، في المباراة التي تجمعهما على ستاد "الأهلي والسلام، في إطار منافسات الدوري المصري.

 

وجاء هدف الأهلي  في الدقيقة 38 من ضربة جزاء، عن طريق التونسي علي معلول، حصل عليها مروان محسن، بعد إلتحام قوي مع حارس مرمي الإنتاج الحربي أحمد يحيى في الربع ساعة الأخير من اللقاء.

 

جاء الشوط الأول متوسط من جانب الفريقين، وسط محاولات من لاعبي الأهلي لتسجيل هدف مبكر، وتراجع من جانب لاعبي الإنتاج الحربي لتأمين الخط الخلفي للفريق.

 

 وأهدر محمود كهربا، فرصة تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 18، بعد كرة عرضية رائعة من عمرو السولية ويقابلها كهربا بتسديدة ع الطاير داخل منطقة الجزاء وتمر اعلى مرمى أحمد يحيى

 

وحصل محمد هاني، على إنذار في الدقيقة 30 من الشوط الأول، بعد عرقلة لاعب الإنتاج الحربي.

 

 بدأ الأهلي المباراة بتشكل مكون من:

 

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: أيمن أشرف وبدر بانون ومحمد هاني وعلي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي ومحمود كهربا.

خط الهجوم: مروان محسن.

 

ويجلس على دكة البدلاء: محمود وحيد ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد ‏شريف وحسين الشحات وسعد سمير ووالتر بواليا ومصطفى شوبير.

 

بينما بدأ الإنتاج الحربي المباراة بكلا من:

 

حراسة المرمي: أحمد يحيى.

 

الدفاع: طارق ابو العز - محمد الشبيني - معاذ الحناوي - علاء سلامة

 

الوسط: غنام محمد - إسلام جابر- محمد سوتسة - ابراهيم عبدالخالق

 

وفي الهجوم: مصطفى البدري- أمادو نياس

أخبار تهمك

قرار عاجل من المحكمة بشأن علاء حسانين نائب الجن في قضية الآثار الكبرى

منذ حوالي 6 ساعات

أليجري يقرر تجميد ثلاثي يوفنتوس

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الأهلي يستقر على رحيل الهداف

منذ يوم

عاجل.. مصدر برلماني يتحدث عن خطاب السيسي بشأن التعديل الوزاري

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. جريزمان يستقر على الرحيل عن برشلونة ويحدد وجهته القادمة

منذ حوالي 5 ساعات

"أم الزوج ساعدته".. كواليس مقتل طبيبة علي يد زوجها في الدقهلية

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. مدير أمن الجيزة يتفقد موقع حريق مبنى وزارة التنمية المحلية بالدقي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تطور جديد يقرب محمد صلاح من ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. محافظ الإسكندرية يكشف عن صدمة بشأن العقار المائل

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الإنتاج الحربي

منذ ساعتين و 46 دقيقة

سولشاير يحسم مصير بوجبا في مانشستر يونايتد

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل من شقيق ياسمين عبد العزيز.. ويطالب بالدعاء لها

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. إخطار الإنتربول الدولي بسرعة ضبط وإحضار الهارب محمد علي

منذ حوالي 6 ساعات

حسام حسن يحسم موقفه من الانتقال إلى الزمالك

منذ ساعة و 8 دقيقة

قرار هام من الرئيس السيسي بشأن مجلس الشيوخ

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل.. معلومات جديد عن "كائن الهوهوز".. أم لطفلين وأختها كشفتها ومفاجأة عن زوجها

منذ أقل من نصف ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:07 م

عاجل.. معلومات جديد عن "كائن الهوهوز".. أم لطفلين وأختها كشفتها ومفاجأة عن زوجها

قرار هام من الرئيس السيسي بشأن مجلس الشيوخ

05:51 م

عاجل.. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الإنتاج الحربي

05:50 م

عاجل.. إخطار الإنتربول الدولي بسرعة ضبط وإحضار الهارب محمد علي

02:11 م

عاجل.. تطور جديد يقرب محمد صلاح من ريال مدريد

03:12 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان