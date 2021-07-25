بهدف معلول.. الأهلي يتقدم على الإنتاج الحربي في الشوط الأول

انتهي الشوط الأول من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ونظيره الإنتاج الحربي، بتقدم المارد الأحمر بهدف دون رد، في المباراة التي تجمعهما على ستاد "الأهلي والسلام، في إطار منافسات الدوري المصري.

وجاء هدف الأهلي في الدقيقة 38 من ضربة جزاء، عن طريق التونسي علي معلول، حصل عليها مروان محسن، بعد إلتحام قوي مع حارس مرمي الإنتاج الحربي أحمد يحيى في الربع ساعة الأخير من اللقاء.

جاء الشوط الأول متوسط من جانب الفريقين، وسط محاولات من لاعبي الأهلي لتسجيل هدف مبكر، وتراجع من جانب لاعبي الإنتاج الحربي لتأمين الخط الخلفي للفريق.

وأهدر محمود كهربا، فرصة تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 18، بعد كرة عرضية رائعة من عمرو السولية ويقابلها كهربا بتسديدة ع الطاير داخل منطقة الجزاء وتمر اعلى مرمى أحمد يحيى

وحصل محمد هاني، على إنذار في الدقيقة 30 من الشوط الأول، بعد عرقلة لاعب الإنتاج الحربي.

بدأ الأهلي المباراة بتشكل مكون من:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: أيمن أشرف وبدر بانون ومحمد هاني وعلي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي ومحمود كهربا.

خط الهجوم: مروان محسن.

ويجلس على دكة البدلاء: محمود وحيد ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد ‏شريف وحسين الشحات وسعد سمير ووالتر بواليا ومصطفى شوبير.

بينما بدأ الإنتاج الحربي المباراة بكلا من:

حراسة المرمي: أحمد يحيى.

الدفاع: طارق ابو العز - محمد الشبيني - معاذ الحناوي - علاء سلامة

الوسط: غنام محمد - إسلام جابر- محمد سوتسة - ابراهيم عبدالخالق

وفي الهجوم: مصطفى البدري- أمادو نياس