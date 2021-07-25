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اللجنة الأوليمبية المصرية:الطريق طويل والنتائج طبيعية حتى الآن

الأحد 25/يوليو/2021 - 07:58 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال المهندس شريف العريان، أمين عام اللجنة الاولمبية المصرية، إن البعثة المصرية في أولمبياد طوكيو بخير، لافتا إلى أنهم حريصين على عدم إصابة أي فرد من أفراد البعثة بفيروس كورونا حتى لا يحرم من المشاركة في البطولة.

وأشار "العريان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إلى أن النتائج حتى الآن طبيعية، ولا توجد مفاجآت حزينة، معلقا: "الطريق مازال طويلا.. والأهم هو بذل جهد كبير، والتوفيق أو عدم التوفيق من عند الله".

وعن مباراة "مصر – الأرجنتين"، أوضح أن المجموعة التي تقع فيها مصر صعبة، مضيفا: "التعادل مع الأرجنتين أو فوز غحداهما على الآخر في صالحنا، ولو كسبنا أستراليا بفرق هدفين ضمنا التأهل بنسبة 100%".

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