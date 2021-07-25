المالية: للعام الثالث على التوالي إيرادات مصر أعلى من مصروفاتها

حصيلة مصر من الإيرادات الضريبية زادت بصورة ملحوظة بسبب رفع الكفاءة، وتوسيع القاعدة الضريبية، وإدخال بعض الفئات المتهربة من الضرائب.



وتابع "معيط"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن إيرادات مصر الضريبية زادت عن العام الماضي بنسبة تزيد عن الـ12%، كما أن مصروفات الدولة زادت عن العام الماضي بنسبة 9%.



ولفت إلى أن ايرادات الدولة كانت أكبر من المصروفات بحوالي 93 مليار جنيه دون احتساب فوائد الديون، ومصر للعام الثالث على التوالي تزيد إيراداها عن مصروفاتها.



قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن إيرادات الدولة هذا العام أكبر من العام الماضي بـ 119 مليار جنيه، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة نتيجة أزمة كورونا، و