في ذكرى ميلاده.. شوقي شامخ يترك عمله في الميري من أجل الفن



تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان شوقي شامخ، الذي قدم العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية، وترك بصمة كبيرة لدى الجمهور خلال مشواره الفني.



حصل شوقي شامخ، على بكالوريوس تجارة جامعة عين شمس عام 1972، عمل مراجع ‏حسابات بالتربية والتعليم بناءً على رغبة والده لتأمين مستقبله، لكنه لم يستلسم لـ "الميري" طويلًا، وارتمى في أحضان معشوقته لتحقيق أحلامه في مجال التمثيل.



بدأ حياته الفنية من خلال مشاركته مع عادل إمام في مسرحية "شاهد ما شافش حاجة"، كما شارك مع الزعيم أكثر من عمل فني، منها أفلام "الإنسان يعيش مرة واحدة، أنا اللي قتلت الحنش، خلي بالك من عقلك".



قدم شوقي شامخ خلال مشواره الفني 25 مسلسلًا ومن أبرزهم "رأفت الهجان الجزء الأول، وريا وسكينة، وأرابيسك وزيزينيا"، وشارك فيما يقرب من 30 فيلما منهم "كتيبة الإعدام، شادر السمك، البيه البواب"، و7 مسرحيات



كانت آخر أعماله الدرامية هو الجزء الثاني من مسلسل "المصراوية" والذي تحامل كثيرًا على نفسه أثناء تصويره رغم مرضه ولكنه لم يشكو من ذلك نهائيًا.