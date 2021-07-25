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وزير المالية يكشف حقيقة زيادة الضرائب الفترة المقبلة

الأحد 25/يوليو/2021 - 08:05 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الدولة تعمل على تنمية الإيرادات بنسبة أكبر من المصروفات، وبالتالي تستطيع الدولة تحقيق فائض أولي، أي قبل احتساب فوائد الدين.

وتابع "معيط"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن الدين الخارجي في الحدود الآمنة، وأقل من أي دولة من الدول المماثلة لمصر من حيث التصنيف الائتماني الدولي، مضيفًا أن مصر كانت تستلف الأموال في السابق من أجل الدعم، ولكن هذا الأمر لا يحدث الآن، فأي دين يهدف لإعداد بنية تحتية قوية، وزيادة الإيرادات في المستقبل، وزيادة فرص العمل.

ولفت وزير المالية، إلى أن الفترة المقبلة لن تشهد زيادة في الضرائب، معقبًا: " أنا نفسي أزود الضرائب..بس يعني مش عارف".

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