مصرع شخص وإصابة ٩ آخرون في حادثي تصادم بالبحيرة

لقى شخص مصرعه وأصيب 2 آخرين بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر حادث تصادم سيارتين ملاكى بأخرى دبابة على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى أمام قرية صفط بمركز إيتاي البارود في محافظة البحيرة.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من مركز الشرطة يفيد استقبال مستشفى دمنهور العام شخصين مصابين بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم وجثة السيد ابراهيم محمد ٧٦ عاما مقيم كفر الزيات إثر وقوع حادث تصادم بنطاق مركز ايتاى البارود.



وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيقات.



كما أصيب 7 أشخاص في حادث تصادم تمناية مع جرار بالطريق الزراعى القاهرة اسكندرية بنطاق مركز أبو حمص باتجاه اسكندرية.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة أبو حمص يفيد وقوع حادث تصادم تمناية بجرار أسفر عن إصابة 7 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.



وتم نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور العام لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيقات.