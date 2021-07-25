أبوظبي تخفض رسوم تأسيس الأعمال بنسبة 94%

ذكر مكتب أبوظبي الإعلامي، اليوم الأحد ، أن الإمارة ستقلل رسوم تأسيس الأعمال إلى ألف درهم بانخفاض 94% عن المعدل الحالي، وذلك اعتبارا من 27 يوليو، في إطار جهود لتمكين القطاع الخاص.





وقررت الإمارة أيضا تخفيض تكاليف تجديد الرخص التجارية الحالية إلى ألف درهم.





وتشمل الرسوم الجديدة 6 أنشطة ضمن الرخصة التجارية، كما تتضمن جميع رسوم الجهات الحكومية المعنية في أبوظبي بما فيها دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، ودائرة البلديات والنقل، ورسوم العضوية السنوية في غرفة أبوظبي، بالإضافة إلى الرسوم التي تطبقها الجهات التنظيمية التابعة لإمارة أبوظبي حسب نوع النشاط الاقتصادي.





وفي إطار الإجراءات الجديدة، أُلغيت العديد من الرسوم بالكامل بينما شهدت رسومٌ أخرى تخفيضا كبيرا.





وأضاف المكتب في بيان أن هذه الخطوة جاءت لتعزز بشكل كبير من سهولة ممارسة الأعمال في الإمارة وتزيد أيضاً من تنافسية أبوظبي إقليمياً ودولياً.





وأوضح أن تطبيق رسومٍ ثابتة سيقود إلى زيادة الشفافية وتخفيف الأعباء الإدارية عن المستثمرين، وتدعم الجهود المستمرة التي تبذلها حكومة أبوظبي لخلق بيئة أعمال تشجع على النمو والازدهار للقطاع الخاص، لا سيَّما المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.





وسيبدأ تطبيق الرسوم الجديدة اعتباراً من الثلاثاء 27 يوليو، كما سيستمر العمل بالرسوم الاتحادية.