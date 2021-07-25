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عاجل.. معلومات جديد عن "كائن الهوهوز".. أم لطفلين وأختها كشفتها ومفاجأة عن زوجها

الأحد 25/يوليو/2021 - 08:07 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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كشف المحامي أشرف فرحات، صاحب البلاغ المقدم ضد "ياسمين عبدالرازق الفولي" والمعروفة إعلاميًا "بكائن الهوهوز"، عن تفاصيل وملعومات جديدة حول الفتاة والبلاغ، موضحًا أن عمرها حوالي ٣١ سنة، وأن زوجها طلقها منذ أكثر من شهر وعشرة أيام بسبب سلوكها مشددًا على أن أهل الفتاة من الصعيد ولا يرضون عما تفعله، وأن اختها هي التي تواصلت معه للكشف عما تفعله "ياسمين" وتقديم بلاغ ضدها.

وأوضح "فرحات" في تصريحات خاصة إلى "الفجر" أن الشاب الذي يظهر مع الفتاة في مقاطع الفيديو أصغر منها ويبلغ من العمر ٢١ عامًا، وهو يدعى "أسامة" وليس زوجها.

وشدد على أن الفتاة تعيش في منطقة العجمي الهانوفيل وهي أم لطفلين، وهاربة من محل سكنها والمباحث تبذل قصار جهدها للوصول إليها هى ومن معها، مؤكدًا أن أسرتها بالكامل يتبرؤن منها.

وتقدم المحامي أشرف فرحات، ببلاغ الكتروني عبر صفحة النائب العام ضد الحساب الملقب "بكائن الهوهوز" وهو حساب يعرض من خلاله أحد الأشخاص فيديوهات له وزوجته حال تلفظهما ألفاظا وإيحاءات جنسية لكسب الأموال.

وقال فرحات في بلاغه إنه وبصفته مواطن ومؤسس حملة تطهير المجتمع يقدم هذا البلاغ ضد أحد الأشخاص وزوجته قاما بإنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" لبث مقاطع فيديو قصيرة بمعرفة الرجل الذي يظهر في بعض المقاطع أو الصور، ويقال عبر تصريحهما إنه زوج الفتاة التي تدعي أنها "منار" ويقدمون أمورا جميعها تشكل جرائم أخلاقية وتحريضا على الفسق والنيل من الأمور الدنية، حيث أحلت الحرام وغيرها من الأمور التي فاقت كل تصور لأي شخص عادي له كرامته ويغار على القيم والمبادئ ويغار على دينه.

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كائن الهوهوز

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