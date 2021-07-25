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استشاري مناعة حشرة الفراش بالمنال التي بها حيوان وسوء تهوية (فيديو)

الأحد 25/يوليو/2021 - 08:09 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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كشف الدكتور مجدي بدران، استشاري المناعة وعضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن حشرات الفراش تتسبب في 10% من حالات حساسية الأنف و10% من حالات حساسية العين والجلد، وتصل الإصابة بسببها إلى 80% من الإصابة في بعض الدول مثل أمريكا واليابان والسعودية.

وأضاف "بدران"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مدحت الوكيل، ببرنامج "القاهرة وناسها"، المذاع على قناة “الحدث اليوم”، أنه في مصر تم رصد أكثر من 16 نوعًا و7 عائلات من حشرات الفراش، و الجرام الواحد من غبار المنزل يتواجد فيه أكثر من 19 ألف حشرة وكل حشرة قبل موتها تُخرج أكثر من 80 حشرة جديدة ولها 6 أرجل و3 أزواج؛ بينما العنكبوت فيه 8 أرجل.


وأوضح أن هناك منازل بها قطط وخراف أو حيوان به فرو مما يزيد من تواجد حشرة الفراش بنسبة عالية جدًا جدًا، و"حشرة الفراش موجودة في مصر منذ أكثر من 80 عامًا ولا تُرى بالعين المجردة”، والحساسية زادت بشكل كبير في المنازل خاصة مع فيروس كورونا والحظر فزاد الرطوبة وعدم التهوية المناسبة للمنزل فزادت حشرة الفراش بشكل كبير؛ ولا بد من تعرض كل الأغراض للشمس ويجب التهوية لكل المنزل بشكل جيد مما يساعد على القضاء عليها.

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