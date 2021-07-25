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إنجي المقدم تكشف عن سر ابتعادها عن السوشيال ميديا

الأحد 25/يوليو/2021 - 08:11 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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كشفت الفنانة إنجي المقدم عن سر ابتعادها عن السوشيال ميديا، وذلك من خلال حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت "المقدم" قائله: "وكتبت المقدم، عبر حسابها على موقع "إنستجرام": "أولا.. وحشتوني جدا، ثانيا.. كل سنة وأنتم طيبين وعيد أضحى مبارك وسعيد عليكم كلكم، ويا رب تكونوا قضيتوا إجازة سعيدة ووقت لطيف وممتع مع حبايبكم.. أنا آسفة إنها متأخرة شويتين بس كنت بحاول أقضي إجازتي مع عيلتي الصغيرة وأصحابي وحبيبي في هدوء وبعيد شوية عن دوشة السوشيال ميديا".



وأضافت انجى المقدم: "ثالثا.. شكرا جدا على كل رسايلكم ومكالماتكم وبوستاتكم بمناسبة عيد ميلادي.. أسعدتوني بمعايداتكم وبدعواتكم وبكلامكم الحلو اللي يفتح النفس.. ربنا يفرح قلوبكم زي ما فرحتوني ودلعتوني، ويا رب أفضل عند حسن ظنكم.. بحبكم أوي، ومحظوظة بيكم وممتنة ليكم جدا".

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