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موسم العمرة 2021 .. الشروط والإجراءات وطرق الحجز والتكلفة

الأحد 25/يوليو/2021 - 08:12 م
موسم العمرة 2021
موسم العمرة 2021
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موسم العمرة 2021 .. الشروط والإجراءات وطرق الحجز والتكلفة

موسم العمرة 2021 ، يعتبر من المواسم ذات الأهمية الكبيرة لجميع المسلمين في مختلف أنحاء العالم، الراغبين في زيارة تلك الرقعة المباركة وتأدية العمرة التي حرم منها الكثير بسبب كورونا.

تفاصيل موسم العمرة 2021

ويتساءل الكثيرون عن موعد بدء موسم العمرة 2021 وكذلك الشروط الواجب توافرها للسماح بالاعتمار إلى جانب الإجراءات الوقائية والتدابير المتبعة وكيفية الحجز وتكلفة الرحلة.

ونرصد لمتابعينا الكرام عبر بوابة الفجر الإلكترونية تفاصيل موسم العمرة 2021 وطرق الحجز والتكلفة في السطور التالية:

موسم العمرة 2021

وأعلنت المملة العربية السعودية بدء موسم العمرة 2021 مع إمكانية الحجز عبر تطبيق "اعتمرنا" تيسيرا على ضيوف الرحمن المعتمرين الراغبين في تأدية تلك الشعيرة وإحياء سنة النبي "ص".

ضوابط موسم العمرة 2021

ويتساءل الكثيرون عن ضوابط موسم العمرة 2021 ولاسيما أنه يأتي في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا  المستجد "كوفيد-19"، وذلك لضمان سلامة المعتمرين والحفاظ عليهم.

موعد بدء موسم العمرة 2021

وأعلنت وزارة الحج زالعمرة السعودية مختلف دول العالم الإسلامي ببدء موسم العمرة 2021  وفق مجموعة من الضوابط العامة، والإجراءات الاحترازية المشددة.

الإعلان عن موسم العمرة 2021

ومن المقرر أن تعلن كل دولة شروط موسم العمرة 2021 الخاصة للراغبين في تأيتها، تتضمن التطعيم بلقاحات كورونا المعتمدة من قبل المملكة، حيث لم تعتمد المملكة لقاحي سينوفارم وسينوفاك حتى الآن.

إجراءات وشروط موسم العمرة 2021

تقديم شهاة صحية أو ما يفيد بسلامة المعتمر وخلوه من الأمراض المزمنة والمعدية.
ألا يقل سن المعتمر عن الـ18 عاماً.
أن يقوم المعتمر والراغب في حضور موسم العمرة 2021 بالحجز عبر شركات السياحة.
أن يكون عدد المعتمرين بالغرفة الواحدة بالفنادق اثنين كحد أقصى.
تخفيض نسبة إشغال أتوبيسات النقل إلى 50%.
إجراء تأمين صحي للمعتمر بالمملكة.

أسعار الحجز في موسم العمرة 2021

وتوقع الخبراء ألا تقل رسوم وتكلفة تأدية موسم العمرة 2021 عن الـ20 ألف جنيه بسبب الشروط الجديدة والإجراءات الاحترازية التي حددتها المملكة العربية السعودية.

موسم العمرة 2021 .. الشروط والإجراءات وطرق الحجز والتكلفة


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