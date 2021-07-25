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8 وزارات على رادار التعديل الوزاري الجديد.. نائب يكشف أبرز الوزراء الراحلين

الأحد 25/يوليو/2021 - 08:16 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة - دينا عبد الستار
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توقع النائب سيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، مساء اليوم الأحد، أبرز الوزراء الراحلين بالتعديل الوزاري الجديد.

وقال "شمس الدين" في تصريح خاص لبوابة "الفجر": إنه من المتوقع أن يكون التعديل الوزاري يوم الثلاثاء القادم حتى الآن".

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه من المتوقع أيضًا أن تتضمن التعديلات الوزارية الجديدة الوزارات التالية ومنها، وزارة قطاع الأعمال العام، والسياحة والآثار، ووزارة البيئة، والطيران المدني، والإعلام والثقافة، والتعليم العالي، والتنمية المحلية، والقوى العاملة"، موضحًا أنها مجرد تكهنات.

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