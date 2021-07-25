الإفتاء تطلق مقترحًا بشأن التبرع لـ "مبادرة حياة كريمة"

قال الدكتور خالد عمران، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء، إن التكافل في مواجهة الحياة أحد مقاصد الشرع الشريف، معلقا: "كلنا في سفينة واحدة، ولابد أن نضع يدنا في أيدي بعض حتى نعيش حياة كريمة، ولائقة".



وأشار "عمران"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إلى أن الشرع الشريف يريد أن نحيا حياة طيبة، لافتا إلى أنه يجوز اخراج الزكاة والصدقات والوقف لصالح مبادرة حياة كريمة.



وأضاف، "لما أخويا في الريف يتضرر سيكون له أثر على الجميع"، مقترحا أن المتبرع لصالح مبادرة حياة كريمة أن يكون أمامه خيارات يمكنه التبرع فيها، بحيث يعرض عليه المشروعات الجاري تنفيذها ليختار أين سيضع أمواله.

