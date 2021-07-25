طارق أبو العز يتعادل للإنتاج الحربي أمام الأهلي "1-1" (فيديو)

نجح طارق أبو العز لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي، في إدراك التعادل لصالح فريقه ضد الأهلي بالدوري العام.

وجاء هدف أبوالعز، بعدما مر من بدر بانون مدافع الفريق الاحمر، في الدقيقة 54 من الشوط الثاني، ليسدد كرة قوية على يمين علي لطفي حارس المارد الأحمر.

وكان التونسي علي معلول ظهير أيسر المارد الأحمر، تقدم للنادي الأهلي في الدقيقة 37 من الشوط الأول من ركلة جزاء.

ويلتقي الأهلي نظيره الإنتاج الحربي، في الوقت الحالي بالمباراة المقامة على ملعب الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع الرابع والعشرين من الدوري المصري الممتاز.