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بلاغ من وفاء عامر ضد صحفية بسبب أخبار كاذبة

الأحد 25/يوليو/2021 - 08:24 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
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تقدم شعبان سعيد المحامي بالنقض بصفته وكيلا عن الفنانة وفاء عامر، ببلاغ للنائب العام، الإعلاميةساره فريد، لنشرها أخبار كاذبة.

وقال المحامي في بلاغه؛ فوجئت الفنانة وفاء عامر بقيام المشكو في حقها والتي تدعي إنها صحفية وتعمل بعدد من الفضائيات وتقوم بنشر أخبار كاذبة وملفقه بغرض الإساءة والتشهير بالفنانة، وقامت بإختلاق أخبار غير حقيقية مدعيه فيها قيام وفاء عامر بدهس أحد الأشخاص بسيارتها والهرب من الحادث لسقوطه صريعا وأدعت هروب "عامر"من المستشفى بمساعدة الحراس الخاصين بها، وكان ذلك علي موقع الفيس بوك علي صفحتها الشخصية المسماه Drsarah Fared.

وتابع المحامي: وكذا أشاعت المشكو في حقها بأن أجهزة الدولة تقوم بمجاملة المشاهير والإنحياز لهم وعدم إتخاذ الإجراءات القائونية ضدهم وذلك غير صحيح لكونها تقوم بعملها دون انحياز للمشاهير أو غيرهم.

وأردف محامي المدعية: إن المشكو في حقها قد نشرت هذه الأخبار عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتفاعل متابعيها مع هذه الأخبار لشهره الشاكية مما أدي الي أضرار مادية ومعنويه جسيمة أصابت الشاكية وأسرتها جراء تلك الواقعه والتي افتعلتها المشكو في حقها بغرض الإساءة بسمعة الشاكية والتشهير بها، وقد تكون مأجوره لمصلحة خصوم أو منافسين للشاكية.

وطالب "شعبان"، في بلاغة بإصدار أمر بالتحقيق في الواقعة، وإحالة المشكو في حقها إلي المحاكمة الجنائية.

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