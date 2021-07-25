محمد هاني يغيب عن مباراة الأهلي المقبلة بسبب الإيقاف

تأكد غياب محمد هاني الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن مباراة فريقه المقبلة أمام أسوان بسبب الإيقاف.

وحصل هاني على البطاقة الصفراء في مباراة الأهلي اليوم أمام الإنتاج الحربي والمقامة حاليًا على استاد السلام والمؤجلة من الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويواجه الأهلي نظيره أسوان يوم الخميس المقبل على استاد بتروسبورت في مباراة مؤجلة من الجولة السابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.