إيقاف وغلق لإحدى المنشآت السياحية العائمة لهذا السبب

توجهت اليوم لجنة من الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار إلى إحدى المنشآت السياحية العائمة بالجيزة والتي نشب بها حريق مساء أمس، وذلك لمعاينتها والوقوف على مدي صلاحيتها للتشغيل إثر الحريق.





وأشار عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية أن المعاينة أثبتت عدم صلاحية المنشأة لإعادة التشغيل مما أدى إلى إتخاذ اللجنة قرارًا بغلق المنشأة وإيقاف تشغيلها.



