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باستخدام "ملاية السرير".. انتحار شاب بـ الفيوم

الأحد 25/يوليو/2021 - 08:28 م
بوابة الفجر
الفيوم - ريهام على
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بعد مروره بأزمة نفسية منذ مدة، ودخوله في حالة من الاكتئاب والانعزال عن أسرته أقدم شاب في العقد الثالث من العمربمنطقة الصوفي بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم على الانتحار بالشنق مستخدمًا «ملاية السرير» بداية الواقعة بورود بلاغ إلى قسم شرطة ثاني بالعثور على جثة شاب مشنوقًا في غرفته الشخصية بمحل سكنه.


تلقي اللواء رمزي المزين مدير أمن الفيوم إخطار من العميد محمد المصري مٱمور قسم شرطة ثان الفيوم بورود إشارة من مرفق الإسعاف بحدوث حالة انتحار لشخص في العقد الثالث من العمر داخل مسكنة.


وعلى الفور انتقل المقدم محمد دعبس رئيس مباحث قسم ثاني الفيوم والفريق المعاون إلى محل الواقعة، وأظهرت التحريات أن الجثة لشاب في العقد الثالث من العمر مشنوق على باب غرفته مستخدمًا «ملاية السرير»، وبفحص الجثة تبين عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة، وأن الشاب هو من انتحر.

وتم نقله لمشرحة مستشفي الفيوم العامه وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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