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الزمالك يضع نجم الفريق على قائمة الراحلين

الأحد 25/يوليو/2021 - 08:29 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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حرص الدولي التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على الاستفسار عن موقفه مع النادي الأبيض في الموسم الجديد. 

وانضم المثلوثي للزمالك مطلع الموسم الجاري، بناءً على رغبة أمير مرتضى المشرف السابق على فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، في صفقة انتقال حر من نادي الصفاقسي التونسي. 

جاء ذلك بعدما علم برغبة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، بالتعاقد مع ظهير أيمن جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتلقى المثلوثي صدمة قوية بعد أن تم إبلاغه من قبل مسئولي نادي الزمالك، بأنه سيكون ضمن الراحلين عن صفوف الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ومن المقرر أن يبدأ حمزة المثلوثي بشكل فعلي في دراسة العروض التي جاءت له خلال الآونة الأخيرة على رأسها عرضًا من نادي النجم الساحلي التونسي.

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