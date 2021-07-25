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إجراء أول جراحة استئصال غضروف بالفقرات القطنية بمستشفى السنبلاوين العام في الدقهلية

الأحد 25/يوليو/2021 - 08:32 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن انجاز جديد على يد اطباء الدقهليه حيث نجح فريق طبي بمستشفى السنبلاوين العام بإجراء جراحة دقيقة لمريض يبلغ من العمر 16 عام يعاني من آلام بالظهر والمنطقه الخلفية من الفخذ مع تنميل بالساقين.

تم عمل جميع الفحوصات والتحاليل اللازمه وتشخيص الحاله وتحضيرها للعمليات وتمكن الفريق الطبي من إستئصال الغضروف بالفقرات القطنية وهي تعد من العمليات المتقدمة ذات المهارة الخاصة كما تعد أول جراحة بالعمود الفقرى بمستشفى السنبلاوين العام منذ بدء تشغيل قسم المخ والأعصاب الشهر الجاري.


وتقدم وكيل الوزارة بالشكر والتقدير لإدارة المستشفى والاطقم الطبية والتمريضية والاطقم المعاونة لهم متمنيا لهم المزيد من التقدم والازدهار والنجاح.

وتضمن الفريق الطبي الدكتور أشرف عبد المنعم استشاري جراحة المخ والأعصاب، الدكتور سليمان موسي اخصائي جراحة المخ والأعصاب، الدكتور عادل السيد موافي، استشاري التخدير، وتضمن فريق التمريض مس نجوى ابرهيم سعد، ومس ريهام السعيد.
إجراء أول جراحة استئصال غضروف بالفقرات القطنية بمستشفى السنبلاوين العام في الدقهلية
إجراء أول جراحة استئصال غضروف بالفقرات القطنية بمستشفى السنبلاوين العام في الدقهلية
إجراء أول جراحة استئصال غضروف بالفقرات القطنية بمستشفى السنبلاوين العام في الدقهلية
إجراء أول جراحة استئصال غضروف بالفقرات القطنية بمستشفى السنبلاوين العام في الدقهلية
إجراء أول جراحة استئصال غضروف بالفقرات القطنية بمستشفى السنبلاوين العام في الدقهلية
إجراء أول جراحة استئصال غضروف بالفقرات القطنية بمستشفى السنبلاوين العام في الدقهلية
إجراء أول جراحة استئصال غضروف بالفقرات القطنية بمستشفى السنبلاوين العام في الدقهلية
إجراء أول جراحة استئصال غضروف بالفقرات القطنية بمستشفى السنبلاوين العام في الدقهلية
إجراء أول جراحة استئصال غضروف بالفقرات القطنية بمستشفى السنبلاوين العام في الدقهلية
إجراء أول جراحة استئصال غضروف بالفقرات القطنية بمستشفى السنبلاوين العام في الدقهلية

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