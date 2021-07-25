اليوم الثالث.. تعرف على آخر أخبار دورة الألعاب الأولمبية

وسيشمل اليوم الثالث التنافس على ثمانية عشرة ميدالية ذهبية في 10رياضات، حيث سنوافيكم بآخر أخبار ونتائج الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020، وخاصة المتعلقة بالنجوم العرب المشاركين في المسابقات المختلفة.





وانطلقت في الثالثة فجراً منافسات العديد من الألعاب أبرزها كرة اليد وكرة الطائرة.





ولا تذهبوا بعيداً، إذ سننشر هنا آخر أخبار ونتائج اليوم الثاني من طوكيو 2020.





السباحة - ذهبية أميركية وإنجاز تونسي

حصد الأميركي تشايس كاليش ذهبية 400 م متنوعة ليهدي بلاده الذهبية الأولى في طوكيو 2020.





وجاءت الذهبية الأميركية بعدما أنهى كايليش السابق بزمن قدره 4.9.42 دقائق متقدماً على مواطنه جاي صاحب الفضية 4.10.28 ومن ثم الأسترالي برندون 4.10.38.





وحصد التونسي أحمد الحفناوي الذهب في 400 م رجال، اضغط للمزيد













كما فازت اليابانية يوي أوهاشي تحرز ذهبية 400 م متنوعة للسيدات بزمن قدره 4.32.08 دقائق وتلتها الأميركية إيما ويانت 4.35.76 وثم الأميركية هالي فليكينغر 4.34.90.





,نجحت سيدات أستراليا في التتويج بالذهب وتحطيم الرقم العالمي في سباق التتابع 4 مرات 100 م حرة اضغط للمزيد.





الرماية - ذهبية روسية

أحرزت الروسية فيتالينا باتساراشكينا التي تشارك تحت العلم الأولمبي ذهبية مسدس ضغط الهواء من عشرة أمتار في منافسات الرماية.





وحققت الروسية رقماً اولمبياً جديداً بوصولها إلى 240.3 نقطة أمام البلغارية أنتوانيتا كوستادينوفا صاحبة الميدالية الفضية 239.4 وكذلك الصينية جيانغ ران شين التي نالت البرونزية 218.0.





وفي الرجال أحرز الأميركي ويليام شانر ذهبية بندقية الهواء المضغوط 10 م في الرماية، إذ جمع 251.6 نقاط برقم أولمبي جديد وكانت الفضية للصيني ليهاو شينغ

والبرونزية لمواطنه هاوران يانغ.





ذهبية يابانية في ألواح الزلج









ودخل الياباني يوتو هوريغومي تاريخ الدورات الأولمبية عندما حاز على ذهبية ألواح التزلج منافسات الشوارع 37.18 متقدماً على البرازيلي كيلفين هوفلر 36.15 فيما حصد الأميركي جاغر إياتون البرونزية 35.35.













الغطس - ذهبية صينية

نجحت الصين في إضافة ميدالية ذهبية جديدة إلى رصيدها في الغطس للسيدات عبر هان وانغ وتينغامو شي بعد جمعهما 326.40 نقطة، وذهبت الفضية إلى كندا بفضل جينيفر أبل وميليسا 300.78، أما البرونزية فكانت لألمانيا 284.97.





كرة السلة - فوز تشيكي

في منافسات كرة السلة للرجال انتصر منتخب التشيك على غيران بعد مباراة قوية 84-78 في المرحلة الأولى من مباريات المجموعة الأولى.





قدمت إيطالياً أداءً رائعاً في آخر خمس دقائق لتقلب تأخرها إلى فوز 92-82 على ألمانيا في المجموعة الثانية.





وكانت إيطاليا متأخرة 82-80 قبل أن تسجل 12 نقطة متتالية لتنتزع الفوز بعدما سيطرت ألمانيا منذ بداية المباراة.





وتصدر سيموني فونتشيو قائمة مسجلي إيطاليا وله 20 نقطة وتبعه ستيفانو تونت برصيد 18 نقطة.





كرة اليد - هولندا تسير بثقة

بدأت هولندا مشوارها بثقة في الألعاب الأولمبية عد فوزها الكبير على اليابان 32-21 في المرحلة الأولى من مباريات المجموعة الأولى في مسابقة كرة اليد للسيدات.





وكذلك فعلت مونتينيغرو بالتغلب على أنغولا 33-22.





وضمن المجموعة الثانية تعادل منتخب البرازيل أمام نظيره الروسي الذي يشارك تحت العلم الأولمبي 24-24.\





التايكواندو - طموح مصري

عبر لاعب التايكواندو المصري وائل عبد الرحمن إلى ربع نهائي منافسات وزن -68 رجال، بتغلّبه على الإسباني خافيير بيريس.





وفاز عبد الرحمن (25 عاماً) في المجموع النهائي للنقاط 22-20، رغم خسارته 7-صفر في الجولة الثانية، لكن تقدمه 6-2 في الأولى و16-11 في الثالثة والأخيرة، ضمن له الفوز.





وسيلاقي المصري في ربع النهائي بوقت لاحق اليوم، البوسني نيدجاد هوسيتش.





وتعلق مصر آمالاً كبيرة على الرياضات القتالية للتتويج، وخصوصاً على سيف عيسى وهداية ملاك في التابكواندو.





تنس - مفاجآة مدوية

أكبر مفاجآت التنس حدثت مبكراً بخروج بارتي من الدور الأول في فردي السيدات.





ولم يكن حال التونسية أنس جابر أفضل بخسارتها أمام الإسبانية نافارو.









تنس الطاولة - دينا تعبر

عبرت البطلة المصرية دينا مشرف الدور الثاني في بطولة تنس الطاولة لفردي السيدات بعد عناء.





ونجحت مشرف في تجاوز البولندية ناتاليا بارتيكا بأربعة أشواط لاثنين، إذا جاءت نتيجة الأشواط 15-13 و10-12 و11-9 و11-4 و7-11 و13-11.













وعلى عكس مواطنته خسر أحمد صالح في الدور الثاني أمام اليوناني باناغيوتيس بأربعة اشواط لواحد.





وقاوم صالح في أول ثلاثة أشواط 11-13 و 7-11 و 11-9 قبل أن يتراجع في آخر شوطين 3-11 6-11.





الغولف - انسحاب بسبب كورونا

أعلن الإسباني جون راهم المصنف الأول عالمياً انسحابه من مسابقة الغولف للرجال بعدما جاءت نتيجة اختبار فيروس كورونا إيجابية.





رماية: الأميركي شانر يظفر بالذهب









أحرز الأميركي وليام شانر ذهبية بندقية الهواء المضغوط 10 م في الرماية.













وحلّ شانر (20 عامًا) أولاً مسجلاً رقماً قياسياً أولمبياً مع 251.6 نقطة، متقدماً على الصيني ليهاو شينغ (250.9) الذي حصد الفضَة، فيما نال مواطنه هاوران يانغ البرونزية بحلوله ثالثاً (229.4).





القوس والنشاب: كوريا الجنوبية تحرز ذهبية

أحرزت سيدات كوريا الجنوبية ذهبية منافسات القوس والنشاب بعد فوزهن على فريق اللجنة الأولمبية الروسية في النهائي بنتيجة 6-0.













وتفوق الفريق المؤلف من سان آن، مينهي جانع وشايونغ كانغ على الثلاثي الروسي المشارك تحت علم محايد سفيتلانا غومبوييفا، إيلينا أوسيبوفا وكسينيا بيروفا.





وحصد الفريق الألماني الميدالية البرونزية بعد فوزه 5-1 على نظيره البيلاروسيي في مواجهة تحديد المركز الثالث، مانحًا بلاده الميدالية الثانية بعد اللون ذاته في منافسات الغطس في المنصة المتحركة 3 م في زوجي السيدات.

فيما رفعت كوريا الجنوبية رصيدها إلى أربع ميداليات (ذهبيتان وبرونزيتان).





تايكواندو: زولوتيك تصنع التاريخ وأول ميدالية لأوزبكستان

وباتت المراهقة أناستازيا زولوتيك أول أميركية تفوز بميدالية ذهبية في التايكواندو في تاريخ الألعاب الاولمبية، بعد فوزها الاحد في فئة -57 كلغ، فيما أحرز الأوزبكستاني أولوغبيك راشيتوف ذهبية وزن -68 كلغ.













وتفوقت زولوتيك (18 عامًا) في النهائي على الروسية تاتيانا مينينا المشاركة تحت علم محايد 25-17، فيما كان البرونز من نصيب التركية هاتيس كوبرا إيلغون والتايوانية شيا-لينغ لو.





وخلال اليوم، حُرمت البريطانية جايد جونز من أن تصبح أول لاعبة في التايكواندو لدى السيدات والرجال تفوز بثلاثة ألقاب أولمبية، بعد سقوطها المفاجئ في الدور الـ16 أمام الايرانية كيميا علي زاده من فريق اللاجئين المتوجة ببرونزية ريو 2016 تحت راية بلادها قبل أن تنشق في 2020.





لدى الرجال، منح راشيتوف بلاده أولى ميداليتها في الالعاب بتتويجه في وزن -68 كلغ على حساب البريطاني برادلي سيندن 34-29.





وكانت البرونزية من نصيب الصيني شواي جاو والتركي هاكان ريتشبر.





رفع الأثقال

عزز الربّاعان الصينيان ليجون شين وفابين لي صدارة الصين لجدول الميداليات في اليومين الأولين من أولمبياد طوكيو الصيفي وسيطرتها على رفع الأثقال، بفوز الأول بذهبية وزن 67 كلغ والثاني 61 كلغ.













وحقق كلاهما رقماً أولمبياً جديداً عندما رفع شين 332 كلغ، 145 خطف و187 نتر (رقم أولمبي أيضا في هذه الفئة)، ولي 313 كلغ (141 خطف و172 نتر).



