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الإنتاج الحربي يضرب الأهلي بالهدف الثاني 2-1 (فيديو)

الأحد 25/يوليو/2021 - 08:32 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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استطاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي، في إحراز الهدف الثاني في شباك النادي الأهلي، بالمباراة المقامة حاليا بالدوري العام.

 

وجاء الهدف الثاني بعد انفراد مصطفى البدري لاعب الفريق العسكري أمام علي لطفي حارس الأهلي، ليضعها على يساره في الدقيقة 64 من المباراة.

 

وكان طارق أبو العز أدرك التعادل لصالح فريقه ضد الأهلي بالدوري العام. في الدقيقة 54 من الشوط الثاني،

 

ويلتقي الأهلي نظيره الإنتاج الحربي، في الوقت الحالي بالمباراة المقامة على ملعب الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع الرابع والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

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