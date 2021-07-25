Advertisements

"مافيش روح والهجوم مكسح".. أحمد موسى يشن هجومًا عنيفًا على المنتخب الأوليمبي (فيديو)

الأحد 25/يوليو/2021 - 08:34 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
وجه الإعلامي أحمد موسى التهنئة لتونس والشعب التونسي بعد ما منح السباح التونسي أحمد الحفناوي العرب أول ميدالية ذهبية والتونسي محمد الجندوبي الميدالية الفضية في التايكوندو.

وأضاف خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد": "علم تونس كان مثار سعادة وجاءت صرخة الحفناوي فرحا برفع علم بلده لتؤكد قيمة القتال لرفع اسم بلده على عكس لاعبي مصر نفتقد الروح العالية لتمثيل مصر في المحافل الدولية".

وتابع أن منتخب مصر فرط اليوم في فوز أمام الأرجنتين، معقبا: "مش عارفين نجيب جول وكان ممكن نخلص الشوط الأول بثلاثية ومنتخب الأرجنتين ضعيف ولكن هجوم مصر كان مكسح".

وأوضح ان الأمل الوحيد لمنتخب مصر الفوز على أستراليا وخسارة الأرجنتين من إسبانيا مشيدا بالمنتخب السعودي الذي أدى مباراة قوية أمام ألمانيا.

وأكد أنه يجب أن يكون تمثيل مصر بصورة قوية في المحافل الدولية، مشيرا إلى أن المشاركة في أوليمبياد طوكيو سيئة ولا تليق باسم مصر.


أخبار تهمك

عاجل.. إخطار الإنتربول الدولي بسرعة ضبط وإحضار الهارب محمد علي

منذ حوالي 7 ساعات

قرار هام من الرئيس السيسي بشأن مجلس الشيوخ

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل من شقيق ياسمين عبد العزيز.. ويطالب بالدعاء لها

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. محافظ الإسكندرية يكشف عن صدمة بشأن العقار المائل

منذ حوالي 23 ساعة

حسام حسن يحسم موقفه من الانتقال إلى الزمالك

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. مصدر برلماني يتحدث عن خطاب السيسي بشأن التعديل الوزاري

منذ حوالي 10 ساعات

أليجري يقرر تجميد ثلاثي يوفنتوس

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. معلومات جديد عن "كائن الهوهوز".. أم لطفلين وأختها كشفتها ومفاجأة عن زوجها

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. جريزمان يستقر على الرحيل عن برشلونة ويحدد وجهته القادمة

منذ حوالي 5 ساعات

قرار عاجل من المحكمة بشأن علاء حسانين نائب الجن في قضية الآثار الكبرى

منذ حوالي 7 ساعات

"أم الزوج ساعدته".. كواليس مقتل طبيبة علي يد زوجها في الدقهلية

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. الموت يفجع مستشار الرئيس للشؤون الصحية

منذ يومين

عاجل.. تطور جديد يقرب محمد صلاح من ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

سولشاير يحسم مصير بوجبا في مانشستر يونايتد

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الإنتاج الحربي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الأهلي يستقر على رحيل الهداف

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:07 م

عاجل.. معلومات جديد عن "كائن الهوهوز".. أم لطفلين وأختها كشفتها ومفاجأة عن زوجها

قرار هام من الرئيس السيسي بشأن مجلس الشيوخ

05:51 م

عاجل.. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الإنتاج الحربي

05:50 م

عاجل.. إخطار الإنتربول الدولي بسرعة ضبط وإحضار الهارب محمد علي

02:11 م

عاجل.. تطور جديد يقرب محمد صلاح من ريال مدريد

03:12 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان