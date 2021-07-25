Advertisements

حملات نظافة وصيانة في بيلا بكفر الشيخ

الأحد 25/يوليو/2021 - 08:36 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
Advertisements
نظمت الوحدة المحلية بمركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، عدد من الحملات لجمع القمامة والمخلفات الصلبة، وتمهيد الطرق، وغلق المحال المخالفة بقرى المركز، للقضاء على ظاهرة انتشار القمامة، والحفاظ على المظهر الجمالي، ومن أجل خلق بيئة نظيفة. 

وتفقد أيمن غالي، نائب رئيس مدينة بيلا لشئون القري، أعمال حملة النظافة التي تنفذها الوحدة المحلية لمجلس قروي أبو بدوي، حيثُ تم رفع كافة المخلفات من نقاط التجميع بالقرية وشوارعها وتوابعها، حيثُ تم رفع كميات من المخلفات باستخدام معدات الوحدة، بجانب القيام بحملة لرش وتعقيم وتطهير الشوارع والمنِشآت الحكومية ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ونفذت الوحدة المحلية لقرية إبشان، حملة مكبرة لغلق المحال المخالفة نتيجة تعدي أصحابها على حرم الطرق والشوارع الرئيسية، حيث تمكنت الحملة من غلق وتشميع محلين لبيع الفاكهة بالقرية، لتعدي أصحابهما على الطريق العام لعملهما بدون ترخيص، وذلك لمدة شهر، وتم التنبيه علي أصحاب المحليين بالالتزام بقرار الغلق، والتأكيد على حالة مخالفتهما القرار سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهما وغلق المحليين نهائيًا.

وواصلت قرية إبشان جهودها اليومية في أعمال النظافة الدورية، بتنفيذ حملة نظافة وتمهيد الشوارع ورفع المخلفات والتراكمات من مدخل القرية وشوارعها، ورفع المقلب الوسيط بالقرية، حفاظا علي المظهر الجمالي للقرية.

وفي قرية روس الفرخ، واصلت الوحدة المحلية بالقرية، تنفيذ حملة النظافة اليومية وكذلك حملة صيانة وإصلاح أعمدة الإنارة وصيانة الكشافات بمدخل القرية وشوارعها، حيث تم رفع المخلفات والقمامة من شوارع القرية والطرق بصفة يومية ودورية للقضاء على كافة تجمعات القمامة، والارتقاء بالمظهر الحضاري للقرية.

وقامت الوحدة المحلية بقرية الناصرية، بتنفيذ حملة صيانة ورفع كفاءة الأعمدة والكشافات بشوارع القرية، بالإضافة لإصلاح عطل في لوحة الكهرباء بالقرية، بجانب عمل صيانة للكشافات بالشوارع وذلك عن طريق سيارة كهرباء ومعدات الوحدة المحلية بالقرية.

وتمكنت الوحدة المحلية لقرية الشطوط، من رفع كفاءة مستوى منظومة النظافة بالقرية وسريوة، وشوارعها، من خلال الحملة التي تنفذها بصفة يومية،برفع كميات كبيرة من القمامة والمخلفات، بجانب متابعة سير العمل بوحدة الشئون الاجتماعية بالقرية، وتم التأكد من الانتهاء من الفحص الميداني لمستحقي برنامج تكافل وكرامة، ضمانا لوصول الدعم لمستحقيه.

كما قامت الوحدة المحلية بقرية الجرايدة، برفع كميات كبيرة من الأتربة والمخلفات الصلبة بمدخل القرية وشوارعها، وذلك بجانب تفريغ الحاويات ونقلها إلى المقلب العمومي، بالإضافة إلى تركيب أسلاك كهربائية وكشافات جديدة بمقابر القرية، من خلال المشاركة المجتمعية لأهالي القرية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وصول الدعم مصر كفر الشيخ بيلا

أخبار تهمك

عاجل.. إخطار الإنتربول الدولي بسرعة ضبط وإحضار الهارب محمد علي

منذ حوالي 7 ساعات

سولشاير يحسم مصير بوجبا في مانشستر يونايتد

منذ ساعة و 24 دقيقة

"أم الزوج ساعدته".. كواليس مقتل طبيبة علي يد زوجها في الدقهلية

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل.. الموت يفجع مستشار الرئيس للشؤون الصحية

منذ يومين

عاجل.. معلومات جديد عن "كائن الهوهوز".. أم لطفلين وأختها كشفتها ومفاجأة عن زوجها

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. جريزمان يستقر على الرحيل عن برشلونة ويحدد وجهته القادمة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. محافظ الإسكندرية يكشف عن صدمة بشأن العقار المائل

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل - الأهلي يستقر على رحيل الهداف

منذ يوم

أليجري يقرر تجميد ثلاثي يوفنتوس

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الإنتاج الحربي

منذ حوالي 3 ساعات

حسام حسن يحسم موقفه من الانتقال إلى الزمالك

منذ ساعة و 26 دقيقة

قرار عاجل من المحكمة بشأن علاء حسانين نائب الجن في قضية الآثار الكبرى

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل من شقيق ياسمين عبد العزيز.. ويطالب بالدعاء لها

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. مصدر برلماني يتحدث عن خطاب السيسي بشأن التعديل الوزاري

منذ حوالي 10 ساعات

قرار هام من الرئيس السيسي بشأن مجلس الشيوخ

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تطور جديد يقرب محمد صلاح من ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

رفع وإزالة 60 طن قمامة ومواد صلبة بمدن ومراكز البحيرة (صور)

محافظ الدقهلية: 294 طن قمامة تم رفعها واستمرار حملات النظافة وإزالة الاشغالات والتعديات

إزالة تعديات ورفع 270 طن قمامة في شربين وطلخا في الدقهلية

محافظ الدقهلية: رفع تراكمات القمامة من مختلف مناطق وشوارع مدينتي شربين والجمالية بإجمالي 940 طن

١٥ صورة ترصد رفع ١٠٨ أطنان قمامة ورفع كفاءة الطرق والإنارة لشوارع شربين

رفع 1000 طن قمامة وزرع أشجار في حملات للوحدات المحلية بسوهاج

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:07 م

عاجل.. معلومات جديد عن "كائن الهوهوز".. أم لطفلين وأختها كشفتها ومفاجأة عن زوجها

قرار هام من الرئيس السيسي بشأن مجلس الشيوخ

05:51 م

عاجل.. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الإنتاج الحربي

05:50 م

عاجل.. إخطار الإنتربول الدولي بسرعة ضبط وإحضار الهارب محمد علي

02:11 م

عاجل.. تطور جديد يقرب محمد صلاح من ريال مدريد

03:12 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان