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وزير الصحة البريطاني يعتذر عن تغريدته بعد التعافي من فيروس كورونا عقب انتقادات واسعة

الأحد 25/يوليو/2021 - 08:43 م
بوابة الفجر
أ ش أ
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  اعتذر وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد، اليوم الأحد، عن تغريدته على "تويتر" بعد تعافيه من الإصابة بكوفيد-19، والتي حث فيها البريطانيين على عدم "الارتعاد" خوفاً من الفيروس، عقب أن واجه انتقادات واسعة لاسيما ممن فقدوا أحباءهم.
وحذف جاويد التغريدة التي استخدم فيها وصف "الارتعاد" وقال إنه أساء اختيار الكلمة، معربًا عن خالص اعتذاره عنها، بحسب ما نقلته صحيفة "ذا صنداي تايمز" البريطانية.

وقال وزير الصحة البريطانية في التغريدة التي نشرها أمس السبت، إنه "تعافى تمامًا" وأن "أعراضه كانت خفيفة جدًا، بفضل اللقاحات الرائعة" التي كان قد حصل على جرعتين منها، مضيفًا "رجاءً، عليكم أخذ اللقاح إن لم تكونوا قد فعلتم ذلك، بينما نتعلم كيفية التعايش مع هذا الفيروس بدلاً من الارتعاد خوفاً منه". 

وفي تغريدة جديدة اليوم، كتب جاويد "حذفت تغريدة استخدمت كلمة /الارتعاد/ .. كنت أعبِر عن امتناني لأن اللقاحات تساعدنا على المقاومة كمجتمع، لكنه كان اختياراً سيئاً للكلمة، وأنا أعتذر بصدق"، وتابع "مثل الكثيرين، فقدت أحباءً بسبب هذا الفيروس البغيض ولا أقلل أبدًا من شأن تأثيره"، وواجه جاويد، الذي أعلن إصابته بفيروس كورونا في 17 يوليو، انتقادات واسعة في بريطانيا على مدار اليوم الماضي بشأن تغريدته. 

وقال جو جودمان، المؤسس المشارك بمنظمة COVID-19 Bereaved Families for Justice (عائلات ضحايا كوفيد-19 من أجل العدالة)، إن تعليقات وزير الصحة "تفتقر للإحساس للغاية على عدد من المستويات"، موضحا:"إنها لا تؤذي عائلات ضحايا كورونا فحسب، إذ تشير إلى أن أحباءنا كانوا جبناء للغاية في محاربة الفيروس، بل أيضًا تهين كل من لا يزالون يبذلون قصارى جهدهم لحماية الآخرين من الدمار الذي يمكن أن يجلبه هذا الفيروس المروع".

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