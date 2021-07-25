نجوى كرم تشعل السوشيال ميديا... وهذه تفاصيل مغرومة 2





احتلّ اسم شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم، مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، بعدما دشن جمهورها هاشتاج بعنوان نجوى 2021 وتصدر التواصل الاجتماعي.



وتستعد كرم لطرح أغنية جديدة بعنوان مغرومة 2 وهي تكملة لمغرومة التي طرحتها عام 1998، وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب وسيطرح خلال هذه الأيام.



وتداول رواد التواصل اسم المخرج وهو حسن غدار وسيكون العمل من توقيعه، ومن كلمات وألحان نبيل خوري، كما ذكر البعض أن هناك ممثل عربي مشهور سيشاركها الكليب.